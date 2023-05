Güvenli liman arayanlar gayrimenkule yöneliyor

Konut ihtiyacının artan nüfusa paralel yükseldiğini belirten Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO) Kurucusu Hasan Can Çalgır, yatırımcıların da her dönem olduğu gibi gayrimenkule ilgi göstermeye devam ettiğini söyledi. Yaşanan depreme rağmen gayrimenkule olan talebin canlı olduğunu kaydeden Çalgır, döviz, altın ve coin piyasalarında aradığını bulamayan yatırımcıların, güvenilir liman olarak gayrimenkule yöneldiğini dile getirdi.

Türkiye genelindeki GHO ofislerinin sayısının artmaya devam ettiğini ve hedeflerini büyüttüklerini belirten Hasan Can Çalgır, "İzmir merkezli bir firma olarak Türkiye genelinde yeni ofislerle hizmet ağımızı genişletiyoruz. Son olarak Ankara Çankaya, Fethiye, Buca ve Bornova ofislerimizi açarak 33 şubeye ulaştık. 2023 yıl sonunda 50 ofis hedefimize ulaşmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda GHO çatısı altında 150 danışmanla hizmet veriyoruz. Yıl sonunda bu rakamı da 250'ye yükselteceğiz" dedi.



"YURT DIŞINA AÇILIYORUZ"

Konutta fiyat artışının devam edeceğini belirten Çalgır, "Satılık ev, arsa ve ticari alanlar ilgi görüyor. Toprağa olan yatırım da çok arttı. Artık imar vasfı olmayan tarla ve bahçe statüsündeki araziler bile talep görüyor. İnsanlar farklı konut alternatiflerine de yöneliyor. Şu anda gözde konut tiplerinden olan Tiny House (küçük ev) üreten Piccolavita markasının satışını da gerçekleştiriyoruz" dedi. Türk yatırımcısının farklı ülkelerdeki fırsatları değerlendirmek istediğini kaydeden Çalgır, "Yurt dışında da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kıbrıs, Amerika ve İngiltere'de gayrimenkul konusunda hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

