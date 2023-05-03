Turna yemişi idrar yolu enfeksiyonuna çare

Turna yemişi son yıllarda kurusuyla da beğenilerek tüketiliyor. Öte yandan turna yemişinin idrar yolları enfeksiyonuna çok önemli faydası var. 8.857 katılımcıyı kapsayan yeni yapılan bir araştırmada, toplamda 50 ayrı çalışmanın verileri bir araya getirildi. Geçmişte yapılan bu çalışmalar, idrar yolu enfeksiyonu riskinin meyve suyu, tablet veya toz formundaki turna yemişi ürünleriyle olan ilişkisi üzerineydi. Sonuçlar, turna yemişinin tekrarlayan enfeksiyon yaşayan kadınlardaki enfeksiyon riskini %25'in üzerine azalttığını ortaya koydu. Çocuklarda ve tıbbi bir işlem geçiren, tekrar idrar yolu enfeksiyonu yaşaması muhtemel insanlarda ise bu oranın %50'nin üzerinde olduğu görüldü.

DİĞER