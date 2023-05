Mezoterapi hakkında bilinmesi gerekenler

Dermatolojİ Uzmanı Dr. Cansu Alakbarov, mezoterapinin son yıllarda çokça gündeme geldiğinden bahsetti. Çoğu insanın mezoterapiyi gençleştiren, cilt problemlerini tamamen çözen bir mucize gibi gördüğünü söyleyen Dr. Cansu Alakbarov mezoterapi hakkında bilinmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi.



SADECE YÖNTEMİN ADI

Mezoterapinin içeriğin adı değil yöntemin adı olduğunu kaydeden Dr. Cansu Alakbarov, " Cilt ve cilt altı dokulara enjeksiyon yöntemine mezoterapi denir. Amaç cildin ihtiyacına uygun içerikler hazırlayarak; bu içerikleri cilt ve cilt altı dokulara enjekte etmektir. Buradaki en önemli husus her cildin ihtiyacının farklı oluşudur. Biz dermatoloji uzmanları olarak çoğu zaman tedavi amaçlı, çoğu zaman tedavilerimize destek amaçlı deri içine enjeksiyon yapıyoruz" dedi.



HER CİLDİN İHTİYACI FARKLI

Beş parmağın beşinin farklı olması gibi her cildin ihtiyacının da farklı olduğunu söyleyen Dr. Cansu Alakbarov, " Bazı ciltlerde antioksidan etkili ajanları, bazı ciltlerde peptit içerikleri baskın kullanmak gerekir. Bu nedenle aynı içerikteki mezoterapi ürünleri herkese standart şekilde uygulanmamalıdır. Dermatoloji uzmanları cildi iyi tanır ve cildin ihtiyacına göre içerik belirleyerek mezoterapi yapabilir. Tıpta her işlemin yan etki veya komplikasyon olasılığı vardır. Cildinize yaptırdığınız her işlemde bu olasılıkların olabileceğini düşünmeli ve komplikasyonları en iyi şekilde yönetebilecek hekime cildinizi emanet etmelisiniz" diye konuştu.



HER YAŞTA UYGULANABİLİR Mİ?

Kırışıklık karşıtı, cilde ışıltı ve nem sağlayan mezoterapi yöntemlerinin her yaştaki insanın cilt problemlerini çözüp çözemeyeceği konusunda çok soru aldığını belirten Dr. Cansu Alakbarov, " Yapılan çalışmalar 35 yaşın altındaki insanlarda tek başına mezoterapinin tedavi başarısı olduğunu gösterirken; 35 yaşın üzerindeki insanlarda diğer tedavi yöntemleri ile kombine edildiğinde etkisini gösterdiğini bildiriyor" şeklinde konuştu.

