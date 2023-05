Diyet listelerinin gözdesi semizotu

BAHARLA birlikte sofralarımızı süsleyen semizotu, kalori açısından oldukça düşük olmasına karşın besin değeri oldukça zengin bir sebze türüdür. Diyet listelerinin gözdesi semizotunu yiyerek vücudunuza kalori yüklemesi yapmadan, uzun süre tokluk hissi yakalayabilirsiniz. Mutfakta daha çok salata ve mezelerde kullanılan semizotu, et yemekleri ile de lezzetli bir bütün oluşturmaktadır. Semizotu bünyesinde yüklü derecede omega- 3 yağ asitleri, lif, A vitamini, C vitamini, B vitaminleri, demir, magnezyum, manganez, potasyum, kalsiyum ve bakır barındırır. Semizotunu et yemeklerinin yanına soteleyebilir, çiğ olarak yoğurtla karıştırabilir veya zeytinyağı, sarımsak ve limon gibi soslarla tatlandırarak salata şeklinde tüketebilirsiniz. Her şekilde besleyici, doyurucu ve sağlıklı olacaktır.

GÜNDE İKİ KURU İNCİRLE GÜZELLEŞİN

KURU incir, zengin besin içeriği ile sağlığın yanı sıra cilt ve saç için de faydalıdır. Antioksidan ve mikro besinler sayesinde saçları güçlendiren kuru incir cildi besler ve parlaklık verir. Kuru incir, ara öğünde veya kahvaltıda günde 2 adet olacak şekilde tüketilebilir. 2 adetten fazlası, sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.

ENGİNARI YAPRAKLARI İLE BİRLİKTE TÜKETİN

ENGİNARIN taç yapraklarında, gövdesine oranla 8 kat daha fazla sinarin bulunur. Sinarin, kolesterolün düşmesine ve sindirim sistemine katkıda bulunur. Bu nedenle enginarın yaprakları ile birlikte tüketilmesi sağlık açısından daha faydalıdır.

HER GÜN BİR BARDAK KEFİR

HER gün içilen bir bardak kefir, yüksek kalsiyum oranı sayesinde kemik ve diş sağlığını korur. Kilo vermeye yardımcı olur. İyi bir biotin kaynağı olarak sağlıklı saçlar ve güzel bir cilde sahip olmayı sağlar. Vücutta fazla tuz tutumunu önleyerek böbrek hastalıkları, safra bozuklukları, sarılık, çeşitli enfeksiyonlar ve egzama tedavisinde de etkilidir.