40 yıl hatırı ve sayısız faydası var!

Hayatımızda keyif kelimesi ile yan yana yer alan Türk kahvesi, sağlığımız için de çok faydalı. Dünyada telvesiyle ikram edilen tek kahve olan Türk kahvesi, bu pişirme tekniğiyle birçok mucizeyi de barındırıyor. Ancak tüketiminde fazlaya kaçmamak önemli. Gün içinde 400 mg'a kadar kafein alımı sağlıklı yetişkinler için güvenli kabul ediliyor. Bir fincan Türk kahvesi ortalama 50 mg kafein içeriyor. Bir günde tükettiğimiz çay, kahve çeşitleri, yeşil çay gibi kafeinli içecekleri düşündüğümüzde bir sağlık sorunu olmayan yetişkinler günde 2-3 fincan Türk kahvesi tüketebiliyor.

Faydalarına gelince:

CİLT YAŞLANMASIYLA SAVAŞIR: Kahvedeki antioksidanlar cilt yaşlanması ile de savaşır. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, kahvede, hücre hasarına ve yaşlanmaya neden olan serbest radikalleri kovar.

DİYABETİ ÖNLER: Alman bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, düzenli olarak içilen günlük 600 ml ve üzerindeki kahve, tip 2 diyabete yakalanma riskini yüzde 23 oranında azaltıyor.

ÖMRÜ UZATIYOR: Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırma, her gün düzenli olarak Türk kahvesi içenlerde uzun yaşama oranının daha yüksek olduğuna işaret ediyor.

KALP DOSTU: Araştırmalar düzenli olarak tüketilen Türk kahvesinin, damarların iç yüzeylerindeki hücrelerin yapılarını korumaya destek olarak kalp rahatsızlığına yakalanma riskini düşürebildiğini ortaya koyuyor.

KARACİĞERİ KORUR: Kafein, karaciğer yağlanmasını önler ve iltihabı azaltır. Günde bir fincan kahve, karaciğer yağlanmasını önler.

SAFRA TAŞINI ENGELLER: Özellikle kadınlarda oluşma riski yüksek olan safra taşı, günde 3 fincan kahve içen kadınlarda içmeyenlere göre yüzde 25 daha az görülüyor.

YAĞLARI ERİTİR: Türk kahvesinin faydalarından biri

de yağları eritmesidir. Kafein içeriği ile birlikte spordan yarım saat önce içilen Türk kahvesi yağ yakımını artırır.