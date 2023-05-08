Alternatif tıpta oldukça kullanılan ve mutfaklardan eksik olmayan kakulenin yararları

KAKULE NASIL TÜKETİLİR?

Kakulenin tüketimi genellikle yemeklerde kullanılarak tüketilir. Kakule tohumları, meyvelerinin kurutulup ayrılması ile elde ediliyor. Kakule çayı, yağı bulunmaktadır. Kakule hangi yemeklerde kullanılır? Diyorsanız, baklagil yemeklerinde, balık yemeklerinde kullanılabilir. Muhallebi gibi tatlılar, sütlü tatlılarda da kakule tüketilebilir. Hoşaf, çay ve kahve de ise çeşni olarak eklenebilir.

KAKULE NASIL ÇİĞNENİR?

Kakule tohumunu önceden kaynatmış olduğunu bir bardak sıcak suyun içine atın. 10-15 dakika bekletin. Daha sonra suyunu süzün ve içine bir çay kaşığı bal atarak tüketin.