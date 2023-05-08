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Alternatif tıpta oldukça kullanılan ve mutfaklardan eksik olmayan kakulenin yararları

Alternatif tıpta oldukça kullanılan, zencefil ailesinden gelen, dünyanın birçok yerinde yetiştirilen kakule, bol miktarda demir, kalsiyum ve potasyum içerir. Peki mutfaklarımızdan eksik olmayan kakulenin faydaları nelerdir? İşte kakulenin faydaları ve bilinmeyenleri...

08.05.2023, 10:05 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023, 10:41

Kakule yemeklerde çok kullanılır. Yemeklerle beraber tüketildiğinde mide sorunlarını çözer, mide ağrılarını giderir. Ayrıca yemekten sonra oluşan hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunların üstesinden gelir. Kakule sadece mide değil antiseptik özelliği ile de insan vücudunu mikroplara karşı korur. Hoş kokusu ile de ağızda oluşan kötü kokuları engeller. Kakulenin kalorisi ve besin değeri de oldukça iyidir. Zayıflamak isteyenler kakuleyi tercih edebilir. Kakule hangi yemeklerde kullanılır? Merak ediyorsanız işte sizlere yanıtı…

Alternatif tıpta oldukça kullanılan ve mutfaklardan eksik olmayan kakulenin yararları

KAKULENİN FAYDALARI

Kakulenin insan sağlığı için faydalarının bazılarından bahsetmiştik. Alternatif tıp yöntemi olarak kullanılan kakulenin yararlarına bir de maddeler halinde göz atalım:

Mide sorunlarını çözer.

Mide ağrısına iyi gelir.

Mide bulantısını önler.

Hazmı, sindirimi kolaylaştırır.

Sindirim sistemini düzenler, bağırsakları çalıştırır.

İştahsızlık sorununu çözer.

Ağız kokusunu önler.

Alternatif tıpta oldukça kullanılan ve mutfaklardan eksik olmayan kakulenin yararları

Vücudu mikroplara karşı korur.

Akciğerleri korur.

Böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Böbrekleri temizler ve idrar söktürücüdür.

Alternatif tıpta oldukça kullanılan ve mutfaklardan eksik olmayan kakulenin yararları

Hafızayı güçlendirir. Zihni açar.

Unutkanlık sorununa iyi gelir.

Cinsel gücü arttırır.

Alternatif tıpta oldukça kullanılan ve mutfaklardan eksik olmayan kakulenin yararları

Soğuk algınlığı hastalıklarına karşı iyileşme sürecine yardım eder.

Boğazı yumuşatır.

Öksürüğü önler.

Alternatif tıpta oldukça kullanılan ve mutfaklardan eksik olmayan kakulenin yararları

KAKULENİN CİLDE FAYDALARI

Kakule bitkisini cilt sağlığı için kullanabilirsiniz. Kakulenin içerisinde uçucu yağlar vardır. Bunlar ciltte oluşan lekeleri temizliyor. Cilt gözeneklerini açarak sivilce, akne oluşumunu engelliyor. Ayrıca cilt dökülmelerine karşı savaşıyor. Bir başka faydası da cildin yaşlanmasını önlüyor. Bu sayede canlı ve parlak bir cilt elde edersiniz.

Alternatif tıpta oldukça kullanılan ve mutfaklardan eksik olmayan kakulenin yararları

KAKULE ZAYIFLATIR MI?

Kakule bitkisinin içerisindeki bileşenler zayıflatmaya yardımcı olur. Sindirimi kuvvetlendirerek yediğimiz besinleri kolay sindirmemize yardımcı olur. Bağırsakları temizler ve idrar söktürücü özelliği ile de bilinmektedir. Zayıflamak isteyenler için bir uyarımız olacak. Kakule iştah açıcı özelliği ile de bilinir. Bu yüzden tüketim oranına dikkat etmemiz gerekebilir.

Alternatif tıpta oldukça kullanılan ve mutfaklardan eksik olmayan kakulenin yararları

KAKULENİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

1 gram kakule 3 (kcal) kaloridir.

Kakule besin değeri (1 gram):

Karbonhidrat (g) 0.68

Protein (g) 0.11

Yağ (g) 0.07

Lif (g) 0.28

Kolesterol (mg) 0

Sodyum (mg) 0.18

Potasyum (mg) 11.19

Kalsiyum (mg) 3.83

Vitamin A (iu) 0

Vitamin C (mg) 0.21

Demir 0.14

Alternatif tıpta oldukça kullanılan ve mutfaklardan eksik olmayan kakulenin yararları

KAKULENİN ZARARLARI

Kakulenin faydaları cazip gelebilir ama aşırı tüketildiği zaman da zararı vardır. Ya da yanlış tüketimi ile de zarar verebilmektedir. Kakule mide sorunlarına nasıl iyi geliyorsa aşırı tüketildiği zaman tam tersi mideye zarar verebilir. Özellikle mide yanması gibi sorunlarınız varsa şikâyetiniz artabilir. Böbrek ve safra kesesi taşı şikâyeti olanlar kakuleden uzak durmalıdır.

Kakuleyi kimler kullanamaz?

Hamile kadınlar

Emziren anneler

Böbrek ve safra kesesi taşı olanlar

Mide sorunları yaşayanlar

Alerjik reaksiyonlara karşı hassasiyeti olanlar

Alternatif tıpta oldukça kullanılan ve mutfaklardan eksik olmayan kakulenin yararları

KAKULE NASIL TÜKETİLİR?

Kakulenin tüketimi genellikle yemeklerde kullanılarak tüketilir. Kakule tohumları, meyvelerinin kurutulup ayrılması ile elde ediliyor. Kakule çayı, yağı bulunmaktadır. Kakule hangi yemeklerde kullanılır? Diyorsanız, baklagil yemeklerinde, balık yemeklerinde kullanılabilir. Muhallebi gibi tatlılar, sütlü tatlılarda da kakule tüketilebilir. Hoşaf, çay ve kahve de ise çeşni olarak eklenebilir.

KAKULE NASIL ÇİĞNENİR?

Kakule tohumunu önceden kaynatmış olduğunu bir bardak sıcak suyun içine atın. 10-15 dakika bekletin. Daha sonra suyunu süzün ve içine bir çay kaşığı bal atarak tüketin.

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