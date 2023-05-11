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Haberler Sağlık Altın süt uykusuzluğa çare

Altın süt uykusuzluğa çare

11.5.2023

Gazete

Altın süt uykusuzluğa çare

ZERDEÇALLI süt karışımı olan altın süt, bir bardağında bile bin bir hastalığa şifa olacak kadar faydalı.

LEZZETLİ İÇECEK
ALTIN süt olarak bilinen ve içeriğinde süt, zerdeçal, zencefil, tarçın, karabiber, karanfil, kakule ve Hindistan cevizi yağı bulunan karışım, bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra lezzetiyle de gönüllere taht kuruyor. Altın süt soğuk algınlığı ve uykusuzluğu gidermek için kullanılıyor. Ana maddesi zerdeçal olan karışımın altın sarısı renginden dolayı ismi altın süt olarak adlandırılmış. İçerisine zerdeçalın içerisindeki yararlı maddeleri ortaya çıkarması için karabiber, zeytinyağı, Hindistan cevizi gibi sağlıklı yağlar da ilave ediliyor. Altın sütü tatlandırmak için karanfil, bal, tarçın gibi malzemelerden destek alınıyor.

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