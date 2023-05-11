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Haberler Sağlık Müshil etkisi yapıyor! Diyetsiz zayıflatıyor

Müshil etkisi yapıyor! Diyetsiz zayıflatıyor

Bilinen en eski Türk içeceklerinden biri olan boza, darı irmiği, su ve şekerden üretilen bir kış içeceğidir. Ülkemizde de sevilerek tüketilen bir kış içeceği olarak damaklara kazınmıştır. Kalorisi yüksek olarak bilinse de tam bir müshil etkisi gösterir. Diyetsiz kilo vermek isteyenler mutlaka tüketmeli denilen bozayla nasıl kilo verilir? Detayları haberimizde...

11.05.2023, 09:25 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023, 09:39

Özellikle akşamları soğukta içilen boza, iç ısıtır aynı zaman da da kilo vermeye fayda sağlar. Uzun süre tok tutar.

Müshil etkisi yapıyor! Diyetsiz zayıflatıyor

Kış ve sonbaharın en sevilen içeceği olan boza yüksek oranda vitamin ve mineral barındırır.

Müshil etkisi yapıyor! Diyetsiz zayıflatıyor

Özellikle akşamları soğukta içilen boza, iç ısıtır aynı zaman da da kilo vermeye fayda sağlar. Uzun süre tok tutar.

Müshil etkisi yapıyor! Diyetsiz zayıflatıyor

BOZA İLE NASIL KİLO VERİLİR?

İnsülin direnci olmayan kişiler boza ile çok kolay zayıflar. Ancak insülin direnci olan kişilerin bozayı zayıflama formülü olarak tüketmemesi lazım. Çünkü boza yüksek oranda şeker barındırır.

Müshil etkisi yapıyor! Diyetsiz zayıflatıyor

Laktik asit fermantasyona uğradığından boza bağırsaklardaki flora seviyesini artırır.

Müshil etkisi yapıyor! Diyetsiz zayıflatıyor

Flora sayısı yüksek olan bağırsakların fonksiyonel işlevselliği daha yüksektir.

Müshil etkisi yapıyor! Diyetsiz zayıflatıyor

Ayrıca mayalanma esnasında vücut için faydalı olan bakterilerin sayısı da artar. Bu bakteriler de vücut içinde ciddi oranda bir koruma kalkanı oluşturur.

Müshil etkisi yapıyor! Diyetsiz zayıflatıyor

Probiyotik sayesinde sindirim daha kolay hale gelir. Hazmı kolaylaştıran boza, uzun süre tokluk sağlar. Vücudun enerjisini diri tutar.

Müshil etkisi yapıyor! Diyetsiz zayıflatıyor

Ancak gün içinde en fazla bir su bardağı ya da bir çay bardağı kadar tüketilmeli. Aşırısı vücuda zarar verebilir.

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