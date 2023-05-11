  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Şifa deposu kemik suyu

Şifa deposu kemik suyu

Kültürümüzde çok eski dönemlerden beri kullanılan kemik suyu, kronik sağlık rahatsızlıklarını iyileştirmeye yardımcı olmasıyla uzmanlar tarafından öneriliyor.

11.5.2023

Gazete

Şifa deposu kemik suyu

Kemik suyunun insan sağlığına sayısız faydaları bulunuyor.
Kemik suyunun zengin içeriği kas ve cilde fayda sağlıyor, kolajen etkisi görüyor.
İşte mucize etkileri olan kemik suyunun içeriği:

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR
- PROTEIN: Bu temel makro besin, vücudun kasları yapmasına ve onarmasına yardımcı olur ve metabolizmanızı düzenlemeye ve güçlü kemikler oluşturmaya yardımcı olabilir.
- KOLAJEN: Bu tür protein, bağ dokuları (bağlar ve tendonlar), cilt, kaslar ve kemiklerin ayrılmaz bir parçası.
Vücut kendi kollajenini üretebilse de, bu proteini kemik suyu ve oral takviyeler gibi gıdalardan da alabilirsiniz.
- AMINO ASITLER: Bu asitler proteinin yapı taşlarıdır ve neredeyse tüm metabolik süreçlerde yer alırlar.

BAĞIRSAKLARA FAYDALI
- KALSIYUM: Güçlü kemikler ve dişler oluşturmak için vazgeçilmez besin olan kalsiyum aynı zamanda kalp fonksiyonunun, kan basıncının korunmasına yardımcı olur ve beyin ile vücudun geri kalanı arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
- MAGNEZYUM: Magnezyum normal kan basıncını desteklemeye yardımcı olur, kemikleri güçlü tutar ve sinir ve kas fonksiyonlarını destekliyor.
- POTASYUM: Bu besin, hücrelerde normal sıvı seviyelerinin korunmasına yardımcı olur, normal kan basıncını destekler ve kalp de dahil olmak üzere kasların verimli bir şekilde kasılmasına yardımcı olur.
- JELATIN: Pişmiş kollajen, bağırsak sağlığı için faydalı olan jelatin haline gelir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA