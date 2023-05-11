Şifa deposu kemik suyu

Kemik suyunun insan sağlığına sayısız faydaları bulunuyor.

Kemik suyunun zengin içeriği kas ve cilde fayda sağlıyor, kolajen etkisi görüyor.

İşte mucize etkileri olan kemik suyunun içeriği:

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

- PROTEIN: Bu temel makro besin, vücudun kasları yapmasına ve onarmasına yardımcı olur ve metabolizmanızı düzenlemeye ve güçlü kemikler oluşturmaya yardımcı olabilir.

- KOLAJEN: Bu tür protein, bağ dokuları (bağlar ve tendonlar), cilt, kaslar ve kemiklerin ayrılmaz bir parçası.

Vücut kendi kollajenini üretebilse de, bu proteini kemik suyu ve oral takviyeler gibi gıdalardan da alabilirsiniz.

- AMINO ASITLER: Bu asitler proteinin yapı taşlarıdır ve neredeyse tüm metabolik süreçlerde yer alırlar.

BAĞIRSAKLARA FAYDALI

- KALSIYUM: Güçlü kemikler ve dişler oluşturmak için vazgeçilmez besin olan kalsiyum aynı zamanda kalp fonksiyonunun, kan basıncının korunmasına yardımcı olur ve beyin ile vücudun geri kalanı arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

- MAGNEZYUM: Magnezyum normal kan basıncını desteklemeye yardımcı olur, kemikleri güçlü tutar ve sinir ve kas fonksiyonlarını destekliyor.

- POTASYUM: Bu besin, hücrelerde normal sıvı seviyelerinin korunmasına yardımcı olur, normal kan basıncını destekler ve kalp de dahil olmak üzere kasların verimli bir şekilde kasılmasına yardımcı olur.

- JELATIN: Pişmiş kollajen, bağırsak sağlığı için faydalı olan jelatin haline gelir.