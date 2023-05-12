Yaşlılar için süper gıdalar

- SAĞLIKLI beslenme her yaş için dikkat edilmesi gereken bir durum. Öte yandan ilerleyen yaşlarda doğru beslenmenin önemi daha da artıyor.

Vücut yaşlandıkça azalabilen gücü, kemik kütlesini ve bilişsel işlevi korumak için çeşitli sağlıklı yiyecekler tüketilmeli. İşte ileri yaşlılar için süper yiyecek:

- KOYU yapraklı yeşil sebzeler: Bitkiler, yaşlıların diyetlerine dahil etmek için çok idealler ve koyu yapraklı yeşillikler, büyük miktarlarda antioksidan içerdikleri için başı çeker.

- BRÜKSEL lahanası:

Brüksel lahanası, turpgillerden sebze ailesinin bir parçasıdır ve hücresel hasarı önlemeye yardımcı olabilecek antioksidanlarla doludur. Brüksel lahanası bağırsak hareketlerini desteklemeye yardımcı olur.

- PANCAR: Pancar, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalıklara yakalanma riskinizi azaltan ve bilişsel işlevinizi geliştiren, yeterince takdir edilmeyen süper besinler arasında.

- YUMURTA: Yumurta vücudu enfeksiyondan ve serbest radikallerin neden olduğu hasardan korumaya yardımcı olan selenyum açısından zengin. Ayrıca kalsiyum emilimini destekleyen ve kemik büyümesi için gerekli olan D vitaminini de barındırıyor.