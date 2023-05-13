Göz kapağı ameliyatları başarılı sonuçlar veriyor

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Beyza Tekin Altınbay, genellikle yaşla birlikte ortaya çıkan üst göz kapağındaki sarkma ve alt göz kapaklarında torbalanmaların estetik ve fonksiyonel problemlere neden olduğunu söyledi.



HAYAT KALİTESİNİ ETKİLER

Göz kapağı sarkmasının hastaların görmesini de olumsuz etkilediğini ve günlük hayatlarında rahatsızlığa neden olabildiğini dile getiren Op. Dr. Altınbay, Blefaroplasti ve Browplasti adı verilen ameliyatlarla göz kapaklarının ve kaşların konumunun düzeltilebildiğini ifade etti. Operasyon hakkında bilgi veren Op. Dr. Beyza Tekin Altınbay, "Yaşla birlikte ve yapısal nedenlerle üst göz kapağında sarkmalar ve alt göz kapaklarında torbalanmalar oldukça sık görülen bir durum. Alt göz kapağındaki gevşeme ve bozulmaların sonucunda gözyaşı kalitesi bozulup göz kuruluğu nedeniyle hayat kalitesi bozulabilir. Aynca üst göz kapağı düşüklüğü nedeniyle kişiler kaşlarını kaldırarak kapaklarını açmak istediklerinden, bu durum yorgunluk ve baş ağrısı yaratabileceği gibi, hastanın dış görünüşünü de etkiler. Bazen bu kapak düşüklüklerine kaş düşüklüğü de eşlik edebilir. Blefaroplasti ve Browplasti adı verilen ameliyatlarla göz kapaklarının ve kaşların konumu düzeltilir. Aynı seansta üst göz kapakları, kaşlar veya hem alt hem üst göz kapak kapakları birlikte ameliyat edilebilir" diye konuştu.

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