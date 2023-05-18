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Haberler Sağlık Kansere kalkan karnabahar

Kansere kalkan karnabahar

18.5.2023

Gazete

Kansere kalkan karnabahar
Karnabahar, lif ve B vitaminleri yönünden yüksek seviyelere sahip bir sebzedir. Kansere karşı koruma sağlayabilen antioksidanlar bakımından da zengin olan Karnabahar, C vitamini, manganez ve vücuda besin sağlamaya yardımcı olan diğer güçlü antioksidanları içerir. Aynı zamanda indol ve glukosinat adı verilen fitokimyasalları; yani glukobrasisin, glukorafanin ve glukonasturtini içerir. Bu bileşenler, kanser bloke edici enzimleri uyarır ve vücut hücrelerini oksidatif strese ve serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korur.
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