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Haberler Sağlık Karadut sindirim sistemine destek

Karadut sindirim sistemine destek

20.5.2023

Gazete

Karadut sindirim sistemine destek
Karadut, düşük kalorisi ile harika bir tercihtir. Meyve şekerinin düşük olması nedeniyle kan şekerinin stabil kalmasını sağlar. İçeriğindeki yüksek seviyedeki lif ile kabızlığı önler, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler. Karadutun 100 gramında yaklaşık 10 miligram C vitamini bulunur. Karadut, diyabeti önler ve kansızlığı giderir. İçeriğindeki C vitamini ve demir halsizliği giderir, cildin yumuşacık ve pırıl pırıl olmasını sağlar. Karaduta mor- kara rengi veren flavonoidler yaşlanma karşıtıdır.
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