Sağlıklı cildin sırrı iyi uyku ve beslenme

Hemen hemen herkes hem sağlıklı hem de pürüzsüz bir cilde sahip olmak ister. Ancak bazı etkenler var ki cildi olumsuz yönde etkiliyor. Peki bunlar nelerdir? Dr. Cenk Gül, konu ile ilgili önemli bilgiler verdi: Vücudun kendini yenilediği en önemli zamanlar uyku esnasında olur. Düzensiz uyku tüm vücudu olumsuz etkilediği gibi ciltte bundan etkilenir. Yeterli ve dengeli bir uyku sağlıklı bir cilt için büyük önem taşımaktadır. Güçlü bir antioksidan olan melatonin hormonu salgılanımı uyku sırasında meydana gelir. Yine gece uykusunda HGH (insanlarda büyüme hormonu) artış gösterir. Bu da vücut dokularının tekrar inşasına katkı sağlar ve hasar meydana gelmiş hücrelerin yerini alması için fazlalaşan hücre üretimini teşvik eder. Buna bağlı olarak cildin genç, diri, parlak ve nemli kalmasında yardımcı olur.Sağlıklı ve düzenli beslenme cilt sağlığı için de önemlidir. En büyük organımız olan cilt, sağlıksız ve kötü beslenme nedeniyle hızlı yaşlanır. Cilt için gerekli olan vitaminlerin alınmaması, tek yönlü beslenme, fazla tuzlu ve şekerli besin tüketimi gibi beslenmede yapılan hatalar cildi olumsuz yönde etkiler. Parlak ve genç bir cilt için taze sebze ve meyve, lifli gıdalar, bol bol C vitamini, yumurta, fındık gibi besinler tüketmenizde fayda var. Işıl ışıl ve parlak bir cilt için yeterli su tüketimi gereklidir. Cildin nem oranını korumak için bol bol su tüketilmesinde fayda vardır. Çünkü yetersiz miktarda su tüketimi cilt yapısını bozar ve ciltte kurumaya yol açar. Ayrıca su vücuttan toksinlerin atılmasını sağladığı için cilt kırışıklarını, ciltte matlaşmayı ve kuruluğu önlemeye yardımcı olur.Cilt tipi ve florası kişiden kişiye değiştiği için hedefe yönelik ürün tercih etmek faydanıza olacaktır. Pürüzsüz ve aydınlık cilt için c vitamini içeren ürünler tercih sebebiyken, akne problemi olan ciltler için salisilik asit içeren ürünler fayda sağlamaktadır. Ürün tercih ederken hekiminize danışabilirsiniz.Güneşten yayılan UVA ışınları yıl içerisinde aynı derecede güçlü olarak yansıma yaparlar. Yayılan UVA ve UVB ışınlarına maruz kalan cilt yaşlanır, lekeler oluşur, kırışıklıklar meydana gelir. Hatta bu zararlı ışınlar cilt kanserine bile neden olabilir. Bu nedenle cilt tipine uygun olan güneş koruyucu kremler yaz ve kış kullanılmalıdır.Sivilceleri sıkmak ya da patlatmak aslında daha büyük sıkıntılara ve izlere sebebiyet verebilir. Sivilceler sıkıldığı zaman, gözenekte biriken her ne ise dışarı çıkar fakat büyük kısmı ise cildin içerisinde kalır. Bu durum iltihabın yayılmasına sebep olabilir ve sivilcenin kötüleşmesine yol açabilir.