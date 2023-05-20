  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Sarı nokta hastalığında yumurta mucizesi

Sarı nokta hastalığında yumurta mucizesi

20.5.2023

Gazete

Sarı nokta hastalığında yumurta mucizesi
Bilimsel çalışmalarda bazı besinlerde bulunan özellikle A, C ve E vitaminlerinin göz için faydasının çok yüksek olduğu bulundu. B vitaminin de göz sağlığı için önemli bir takviye olduğu biliniyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgül Uğurtay. göz sağlığı için beslenme önerilerinde bulundu.

1- YUMURTA: Özellikle sarı nokta olarak bilinen yaşa bağlı görme kaybı riskini azaltabilen mükemmel bir lutein ve zeaksantin kaynağıdır. Yumurta ayrıca iyi C ve E vitamini ve çinko kaynağıdır.

2- KURUYEMİŞLER: Omega -3 yağ asitleri açısından zengindirler. Fındık yüksek düzeyde E vitamini içerir. E vitamini yaşa bağlı makula dejenerasyonunda çok faydalıdır. Ceviz, kaju, brezilya fındığı, yer fıstığı da oldukça zengin antioksidan içermeleriyle göze faydalı kuruyemişlerdendir.

3-BALIK: Yağ oranı yüksek balıklar Omega-3 açısından daha zengin oldukları için göze faydaları yüksektir. Özellikle Tuna, somon, ringa, hamsi, sardalya, orkinos, alabalık yüksek oranda Omega-3 içeren balık gruplarıdır.

4- TOHUMLAR: Chia, kenevir ve keten tohumu göze faydalı E vitamini ve Omega- 3 kaynağıdırlar.

5- TURUNÇGİLLER: C vitamini zengini turunçgiller yaşa bağlı maküla dejenerasyonu hastalığında kabul görmüş bir takviyedir.

6- YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Ispanak, marul, roka gibi sebzeleri tüketmemiz gözümüz için sağlıklı.

7- HAVUÇ: Havuç, göz için faydalı olduğu bilinen efsane kaynaktır. Görmemizi geliştirmez ama içeriğindeki beta-karoten ki havuca rengini veren madde, A vitamininin yapım aşamasında etkilidir. Bu nedenle havuç antioksidan olarak göze faydalıdır.

8- TATLI PATATES: Beta karoten kaynağı tatlı patates aynı zamanda antioksidan etkili E vitamini açısından da zengindir.

9- SIĞIR ETİ: Çinko yaşa bağlı görme kaybını ve makula dejenerasyonunu (sarı nokta hastalığı) geciktirmeye yardımcı olabilir.

10- SU: Özellikle kuru göz hastalarının bol su içmesi önerilir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA