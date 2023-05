Sarı nokta hastalığında yumurta mucizesi

Bilimsel çalışmalarda bazı besinlerde bulunan özellikle A, C ve E vitaminlerinin göz için faydasının çok yüksek olduğu bulundu. B vitaminin de göz sağlığı için önemli bir takviye olduğu biliniyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgül Uğurtay. göz sağlığı için beslenme önerilerinde bulundu.



1- YUMURTA: Özellikle sarı nokta olarak bilinen yaşa bağlı görme kaybı riskini azaltabilen mükemmel bir lutein ve zeaksantin kaynağıdır. Yumurta ayrıca iyi C ve E vitamini ve çinko kaynağıdır.



2- KURUYEMİŞLER: Omega -3 yağ asitleri açısından zengindirler. Fındık yüksek düzeyde E vitamini içerir. E vitamini yaşa bağlı makula dejenerasyonunda çok faydalıdır. Ceviz, kaju, brezilya fındığı, yer fıstığı da oldukça zengin antioksidan içermeleriyle göze faydalı kuruyemişlerdendir.



3-BALIK: Yağ oranı yüksek balıklar Omega-3 açısından daha zengin oldukları için göze faydaları yüksektir. Özellikle Tuna, somon, ringa, hamsi, sardalya, orkinos, alabalık yüksek oranda Omega-3 içeren balık gruplarıdır.



4- TOHUMLAR: Chia, kenevir ve keten tohumu göze faydalı E vitamini ve Omega- 3 kaynağıdırlar.



5- TURUNÇGİLLER: C vitamini zengini turunçgiller yaşa bağlı maküla dejenerasyonu hastalığında kabul görmüş bir takviyedir.



6- YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Ispanak, marul, roka gibi sebzeleri tüketmemiz gözümüz için sağlıklı.



7- HAVUÇ: Havuç, göz için faydalı olduğu bilinen efsane kaynaktır. Görmemizi geliştirmez ama içeriğindeki beta-karoten ki havuca rengini veren madde, A vitamininin yapım aşamasında etkilidir. Bu nedenle havuç antioksidan olarak göze faydalıdır.



8- TATLI PATATES: Beta karoten kaynağı tatlı patates aynı zamanda antioksidan etkili E vitamini açısından da zengindir.



9- SIĞIR ETİ: Çinko yaşa bağlı görme kaybını ve makula dejenerasyonunu (sarı nokta hastalığı) geciktirmeye yardımcı olabilir.



10- SU: Özellikle kuru göz hastalarının bol su içmesi önerilir.

