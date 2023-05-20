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Haberler Sağlık Şevketi bostan karaciğeri temizliyor

Şevketi bostan karaciğeri temizliyor

20.5.2023

Gazete

Şevketi bostan karaciğeri temizliyor
Hücre yenileyici etkisi olan şevketi bostan karaciğeri temizleyen, kırışıkları giderici, kronik baş ağrısı, şiddetli ateş, bronşit, sarılık, adet dönemlerindeki hormon dengesizlikleri ve deri rahatsızlıkları gibi durumlarda da tercih edilir. Sindirime yardımcı olan şevketi bostan otu kabızlığı önler ve gaz problemlerini giderirken karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarına da iyi gelir. Şevketi bostanın kasılma ve gevşemeye yardımcı olduğu keşfedilmiştir. Şevketi Bostan Türkiye'de ruhsatlı ilaç yapımında kullanılan nadir otlardandır.
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