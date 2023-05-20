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Haberler Sağlık Sivri biber vücutta kalsiyumu destekliyor

Sivri biber vücutta kalsiyumu destekliyor

20.5.2023

Gazete

Sivri biber vücutta kalsiyumu destekliyor
Kahvaltıların, salataların ve yemeklerin en lezzetli tat vericisi sivri biber sadece benzersiz lezzetiyle değil faydalarıyla da dikkat çekiyor. A ve C vitaminleri bakımından zengin olan sivri biber bunun yanı sıra potasyum, tiamin riboflavin, piridoksin, sodyum, magnezyum, kalsiyum ve demir içerir. Sivri biber ihtiva ettiği vitamin, mineral ve bileşenler sayesinde yüksek oranda antioksidan içerir. Bu durum vücudun savunma mekanizmasını destekler ve bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Sivri biber, C vitamini bakımında oldukça zengin bir besindir. C vitamini bağışıklığı güçlendiren vitaminlerden biridir.
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