Damar hastalıklarında çikolata mucizesi

Uygun miktarlarda tüketilen flavonolden zengin çikolata, mutluluk vermenin yanında kalp ve damar sağlığını da koruyor. Çikolatanın mutluluk hormonu içerdiğini belirten uzmanlar, ayrıca kakao ve çikolatanın yaşlı hipertansiyon hastalarında hem sistolik hem de diyastolik kan basıncını azalttığı saptanmıştır. Çikolatada bulunan flavonların bir türevi olan flavanoller, insanda damar hastalıklarını önlüyor. Bir çalışmada da zeytinyağı içeren bir küçük bar dark çikolatanın her gün kullanılmasıyla damar sağlığını koruyan endotel işlevinde de düzelme sağladığı gösterilmiş.

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