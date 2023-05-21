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Haberler Sağlık Şifa için günde bir bardak ballı süt

Şifa için günde bir bardak ballı süt

21.5.2023

Gazete

Bala ya da süte alerjiniz yoksa her gün 1 bardak ballı sütü gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olan ballı süt, yüzyıllardır birçok hastalık için doğal bir şifa kaynağı olarak kullanılıyor. Dikkat etmeniz gereken nokta; süt ılıkken balı eklemektir. Kaynar veya çok sıcak içeceklere bal eklemek sağlık açısından zararlıdır. Sütteki protein, baldaki karbonhidrat metabolizmayı harekete geçirmek için gerekli olan iki temel maddedir. Özellikle sabahları güne ballı sütle başlamak, vücut direncini artırarak gününüz enerjik geçmesine yardımcı olabilir. Dilerseniz ballı süte zencefil de ekleyerek içeceğinin etkisini üst seviyelere çıkarabilirsiniz.
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