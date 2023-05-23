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Haberler Sağlık Doğa yürüyüşünden sonra kene kontrolü yapılmalı

Doğa yürüyüşünden sonra kene kontrolü yapılmalı

23.5.2023

Gazete

Doğa yürüyüşünden sonra kene kontrolü yapılmalı
Uzmanlar, evcil hayvanlarını ormanlık bölgelerde gezdirenlerin keneye karşı daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Veteriner Hekim Fatih Koç, eve dönüşlerde insanların vücudunda kene olup olmadığı yönünde yaptığı kontrolü beslediği evcil hayvanına da yapması gerektiğini söyledi. Evcil hayvanların 1-2 ay arayla aşılanması gerektiğini belirten Koç, "Kedi ve köpeklerini dışarıda gezdirdiklerinde kene taşıma ihtimalleri olabilir. Bu amaçla onların iç dış parazitlerini yapmalarını ve kontrollerini yapmalarını öneririm. Kene taşıyıcıdır. Bakteri ve virüsleri taşırlar" diye konuştu.
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