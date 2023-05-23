Mezoterapi ağrı tedavisinde ilaç yan etkisini azaltıyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Nurhan Barutçu, son zamanlarda özellikle ağrı tedavisinde yüz güldüren sonuçlar veren Mezoterapi yöntemi hakkında bilgilendirdi. Mezoterapide ağızdan verilen ilacın aynısının kullanıldığını aktaran Dr. Barutçu, "Amaca uygun olarak seçilen ilaç karışımları bölgesel, küçük dozlarda, özel iğneler ve özel tekniklerle verilir. Derinin orta tabakasında bulunan kılcal damar uçlarına ulaşan ilaç hızla etkisini gösterir. İlaçların sorunun bulunduğu yerin yakınına verildiği, tedavi etkinliğinin arttığı, basit uygulanan bir tedavi metodudur. Dolayısıyla bir ilacı hedefine yaklaştırmanın en iyi çaresi mezoterapidir. Barutçu, verilen ilacın en kısa zamanda, geleneksel olarak sindirim sistemi, böbrek, karaciğer vb. aracılarına başvurmadan, mikro dolaşımdan genel dolaşıma geçiş yaşanmadan, etki edeceği bölgeye gitmesine imkan sağlandığını dile getirdi.

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