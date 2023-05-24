Akciğeri temizliyor kolesterolü azaltıyor

İKİ kaşığı bile akciğerlere şifa olan tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Susam tohumlarının öğütülerek bir takım işlemlerden geçmesiyle elde edilen tahin, genellikle Orta Doğu ve Asya mutfağında çok yaygın olarak kullanılıyor.



GÜNDE 1 KAŞIK

Tahinin sağlığa da inanılmaz katkıları bulunuyor. Tahinin akciğerin temizlenmesini sağladığını belirten uzmanlar kahvaltı sofralarından eksik edilmemesini öneriyorlar. Tahin, güçlü bir antioksidan özelliğe sahip olduğu için kanserin de savaşçısıdır. Sesamil ve sesamol gibi lignatlar içerdiği için kalp damar sağlığı için de çok önemlidir. 40 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, tahini düzenli olarak tüketen kişilerin kötü kolestrolünde azalma gözlenmiştir. Öte yandan tahinin akciğer temizlenmesinde de çok etken olduğuna dair çalışmalar mevcut. Ayrıca, tahinin içerisinde fosfor olduğu için kemik yapısını güçlendiriyor. Günde bir yemek kaşığı tahin sizi pek çok rahatsızlıktan koruyacaktır.

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