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Haberler Sağlık Mide dostu kudret narı

Mide dostu kudret narı

24.5.2023

Gazete

Mide dostu kudret narı
Vitamin, mineral, lif ve pek çok element içermesi dolayısıyla hastalık önleyici, tedavi edici şifalı bir bitki olan kudret narı, özellikle mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi hastalıklarında kullanılması tavsiye ediliyor. Kudret narı mide ve bağırsakta bakteri üremesini önler, sindirim sistemi enfeksiyonlarını tedavi edici özelliği vardır. Anti-oksidan ve anti-mikrobiyal özelliği ile kan bozuklukların karşı etkili olan kudret narı, kandaki toksinleri temizler. Kudret narı, güneşin zararlı ışınlarından cildi korur. Egzama, çıban ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kudret narı, akne tedavisi, cilt lekeleri ve derin cilt enfeksiyonlarına karşı etkilidir.
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