Yağ düşmanı tok tutan çay

Çok sık acıkıp bağırsak problemi yaşıyorsanız, ballı sütlü zencefil çayı imdadınıza yetişebilir. Dr. Fevzi Özgönül, "Ballı ve sütlü zencefil çayını her sabah kahvaltımızda içtiğimizde, zencefilde bulunan gingerol adlı madde sayesinde bağırsak hareketleri güçlenerek yaşadığımız kabızlık sorunundan kurtuluyoruz" dedi.



SİNDİRİMİ RAHATLATIR

Çayı hazırlamak için ihtiyacınız olanlar, 1-2 ince dilim taze ya da yarım çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı bal, 1 bardak kaynamış su. Zencefili demlenmek üzere cezveye koyun ve üzerini çay tabağı ile kapatın. Çay fincanının 3'te birini demlediğiniz çayı süzerek doldurun. 1 çay kaşığı balı içerisine karıştırın ve en son üzerini süt ile doldurun. Bu çay ile sindirim sisteminizin daha rahat çalıştığını göreceksiniz.

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