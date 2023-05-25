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Haberler Sağlık Fındık kanserden koruyor

Fındık kanserden koruyor

25.5.2023

Gazete

Fındık kanserden koruyor
BEYİN sağlığından mutluluk hormonlarına, diyabet riskini azaltmasından kanserden korumaya dek çok önemli faydalar sağlayan fındık, yapısında bol miktarda lif barındırır. Protein, karbonhidrat, antioksidanlar, B riboflavin, tiamin, niasin, piridoksin ve pantotenik asit gibi vitaminleri, kalsiyum, folat, çinko, potasyum, demir ve manganez gibi mineralleriyle sağlığımız açısından adeta bir hazine. Fındığın çiğ olarak tüketilmesi durumunda besin değerlerinden çok daha fazla faydalanabiliriz. Kavrulmamışı, kavrulmuşa oranla iki kat fazla antioksidan içerir. Bu nedenle alırken çiğ olmasına özen gösterin.
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