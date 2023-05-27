Boyun fıtığında cerrahi tedavi yaşamı kolaylaştırır

EKOL Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mahmut Necdet Palaz özellikle masa başında hareketsiz uzun saatler geçirenlerde daha çok görülen boyun fıtığı hakkında bilgiler verdi, tedavi yöntemlerini anlattı.

BOYUNDAKİ yedi adet omurga arasında bulunan disk yapısının zamanla ve travma sonucunda su içeriğini kaybederek sertleştiğini ve amortisör görevini yerine getiremediğini belirten Opr. Dr. Mahmut Necdet Palaz "Diskteki bozulma devam ederken çevresinde bulunan güçlü bağ dokusu yer yer zayıflar ve yırtılır. Bu yırtıklar arasından taşan diskin merkez yapısının sinir dokusu üzerine yaptığı baskı ile boyun fıtığı olarak adlandırılan hastalık ortaya çıkar" diye konuştu.

KİLO ARTIŞI TETİKLİYOR

AĞIR, zorlayıcı, tekrarlayan hareketler ve ağır kaldırmanın boyun fıtığı nedenleri arasında gösterildiğini söyleyen Opr. Dr. Palaz , "Artan kilo ise kişiler için boyun fıtığı oluşumunu kolaylaştırır. Masa başında hareketsiz uzun saatler geçirenlerde oluşan omurga şekil bozuklukları da kolaylaştırıcı nedenlerdendir. Başımızı öne eğerek masa başında çalışanlarda veya el işi yapanlarda bu gruptadır" şeklinde konuştu.