Cinsel problemlerde güncel tedavi yöntemleri

Ekol Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Osman Gücük, sertleşme probleminin güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Opr. Dr. Osman Gücük, "Sertleşme, diğer adıyla ereksiyon, kişinin cinsel birlikteliği için beyin, omurilik, sinirler, penis düz kası ve hormonların yer aldığı bir sistemdir. Sertleşme sorunu ise tatmin edici bir cinsel birleşme için gerekli sertliğin sağlanamaması veya sürdürülememesidir" diye konuştu. Başlıca belirtileri arasında sertleşmede zorluk, cinsel aktiviteyi sürdürmede zorluk ve cinsel istekte azalma olduğunu belirten Opr. Dr. Osman Gücük, "40 yaşından sonra her 3 erkekten birinde sertleşme problemi olduğunu, sertleşme nedenleri arasında organik nedenler olarak diyabet, kalp damar hastalıkları, endokrinolojik bozukluklar, bir takım ameliyat ve operasyonlar, sigara ve alkol kullanımı ve yaşlanma yer almaktadır. Psikolojik nedenler arasında ise ilişki problemleri, kaygı, çiftler arasındaki uyumsuzluk, performans ile ilgili aşırı beklentiler yer almaktadır" dedi.

HASTAYA UYGUN TEDAVİ

Hastanın öncelikle rahatsızlığını kabul edip hekime gitmesi gerekmektedir diyen Opr. Dr. Osman Gücük, "Burada birtakım testler yapıldıktan sonra tanı konmakta ve hastaya uygun tedavi yöntemlerinden biri seçilerek tedavi yapılmaktadır" dedi. Sertleşme bozukluğu tedavisinde ilk önerilen tedavinin ağız yoluyla alınan ilaçlar olduğunu belirten Opr. Dr. Osman Gücük, "Bu ilaçlar penisteki damarlarda genişlemeye neden olur ve kan akımını arttırır. Bu da sertleşmeye yardımcı olmaktadır" diye konuştu. Organın içine enjekte edilen ilaçlar, vakumlu sertleşme pompaları, şok dalga tedavisi, penil protez implantasyonu, iki parçalı penil protez gibi hastanın durumuna uygun birçok tedavi yöntemi uyguladıklarını belirten Op. Dr. Gücük, "Bunların yanı sıra cinsel organı enine boyuna doğru büyüten protez yöntemi uygulandığında ise normal birliktelik öncesinde pompayla sertlik sağlanır. İşlem sonrası normal hale getirilir. Hızlı ve etkili çözüm sağlar. Kişi ve eş memnuiyeti çok yüksektir. Bu protezler dışarıdan gözükmez, çocuk sahibi olmaya da engel değildir" dedi.