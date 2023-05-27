Diz artroplasti yöntemiyle rahat ve konforlu yaşam

DİZ artroplastisinin dizde artrite bağlı ciddi ağrısı olan hastalarda ağrıyı azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak için yapılan bir ameliyat olduğunu söyleyen Özel İzmir Gazi Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Zeki Özcan, "Bu ameliyat öncesinde hastalara genellikle uzun süre cerrahi dışı tedaviler (ağızdan alınan ilaçlar, eklem içi enjeksiyonlar, aktivite düzenlemeleri, fizik tedavi gibi) uygulanmış ancak ağrı hastayı rahatlatacak ölçüde giderilememiştir. Genel olarak bahsedilecek olursa iki tip diz protezi vardır. Birisi total diz protezi denilen klasik uygulama diğeri ise minimal invazif olarak yapılan kısmi diz protezidir. Her iki yöntemde oldukça uzun bir süredir dünya çapında uygulanmaktadır ve çok iyi sonuçları vardır" dedi.

BAŞARILI SONUÇ VERİYOR

Artroplastinin, hastalıklı ve fonksiyonlarını kaybetmiş bir eklemin cerrahi uygulanarak şekillendirilmesi ve protez dediğimiz yardımcı malzemeleri ile tekrar fonksiyonunun kazandırılması işlemi olduğunu belirten Op. Dr. Zeki Özcan, "Ortopedik cerrahide Artroplasti, diz eklemi başta olmak üzere kalça ve omuz eklemlerinde sıklıkla, ayak bileği ve el bileği eklemlerinde ise daha nadiren kullanılmaktadır" dedi. Ameliyat sonrası hastaların birinci günde rahatlıkla yürüyebildiğini söyleyen Op. Dr. Zeki Özcan, " hasta 2-3 günlük hastanede yatış süresi sonrasında taburcu olabilmektedirler. Ortalama 1 ay içerisinde de iyileşme süreçleri tamamlanmaktadır" diye konuştu.