İşitme cihazınızla yüzmek artık mümkün

İzmir Karşıyaka'da bulunan ve bugün Türkiye genelinde ISO 9001 kalite belgeli 100'ü aşkın şubesiyle 25 yıldır hizmet veren ve 3 farklı şehirde TSE belgeli ve tam donanımlı olarak çalışan atölyesi ile günde 250 adet işitme cihazı montajı ve kulak kalıbı üretim kapasitesine sahip olan Duymer İşitme Cihazları, Türkiye'nin her bölgesine kaliteli işitmeyi ulaştırıyor. Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, Almanya, Danimarka ve Amerika'nın gözde işitme cihazı markalarının ürettiği IP68 sertifikasına sahip su geçirmez işitme cihazları ile işitme cihazı kullanıcılarının da dilediği gibi deniz, havuz keyfi ile tatil yapabileceğini söyledi.

MAKSİMUM KORUMA SAĞLAR

Danimarka malı Interton, Alman malı Audifon ve Amerikan malı Starkey marka işitme cihazlarının her zaman aksiyona hazır olduğunu belirten Av. Salih Baz, "Her koşulda harika ses kalitesi sunan işitme cihazlarımızın IP68 sertifikalı yani suya, toza ve darbeye dayanıklı işitme cihazı modelleri de mevcuttur. Bu modeller akıllı nano kaplaması sayesinde ter ve toza karşı dirençlidir. Nano kaplama, insan saçından bin kat daha ince olan ve işitme cihazının tüm kısımları üzerinde koruyucu kaplama sağlayan bir polimer tabakadır. İşitme cihazına temas eden ter veya nem olursa, boncuklar halini alır ve akıp giderler. Nano kaplama, işitme cihazının hem dış kısmını hem de iç kısmındaki elektronik aksamı tüm sıvılara karşı korur" dedi.

DAHA GÜVENİLİR VE UZUN ÖMÜRLÜ

Nano kaplamanın, işitme cihazlarının kullanım ömrünü uzattığını ve güvenilirliğini artırdığını belirten Av. Salih Baz, "Nem, nano kaplamalı işitme cihazlarına yapışamadığından cihazlara hasar vermek kolay değildir. Daha az nem ve su demek, bu da daha az onarım ve daha az zorluk demektir. İç kısımdaki elektroniğe nem girmediğinden neredeyse hiç korozyon olmaz ve bu da işitme cihazının ömrünü uzatır. İşitme cihazının üzerine hiçbir şey yapışmaz. Nem yok, su yok. Böylece temizlemesi kolaydır ve kullanım ömrü boyunca yepyeni görünür" dedi.

TATİLİNİZ YARIDA KALMASIN

IP68 sertifikalı olan işitme cihazlarının, kullanıcısına, suda dahi kullanım kolaylığı sağladığını belirten Av. Salih Baz, "Gelişmiş su direnci ile Duymer İşitme Cihazları her yerde kullanım avantajı sunar ve sizleri seslerin renkli dünyasından asla ayırmaz. Bu sayede işitme cihazınızı çıkarmadan denize ve havuza girebilir, duş alabilir, su aktivitelerinde bulunabilir ve yağmurlu havada yürüyebilirsiniz. IP68 sertifikalı işitme cihazları tüm bu aktiviteler ve daha fazlası için üretilmiştir. İşitme cihazı takılı olmadığında duyamadıkları için tatil yapamayan bir çok hasta artık yeni ve ileri teknolojilerle su sporları dahi yapabilmektedir. Çünkü Duymer İşitme Cihazları her zaman kullanıcısını memnun etmeyi kendine ilke edinmiştir" şeklinde konuştu.

DÜNYA MARKASI İSİTME CİHAZLARI

DUYMER İşitme Cihazı Merkezleri olarak dünyanın 3 seçkin markasını yaygın şube ve bayi ağı ile Türkiye'nin her noktasına ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "Duymer İşitme Cihazları Merkezi Danimarka, Alman ve Amerikan malı seçkin markaların, Türkiye tek yetkili distribütörü olarak Türkiye genelindeki ISO 9001 kalite belgeli 100'ü aşkın şubesi ile hastalarına ulaştırmaktadır. Ayrıca nano teknolojiye ve ileri teknolojiye sahip işitme cihazlarını Türkiye'ye getirerek tüm hastalarının hizmetine dünya standartları çerçevesinde 5 yıl garanti avantajlarıyla beraber sunuyor" ifadelerini kullandı.