Obezite cerrahisi ile yaşam kalitenizi artırın

GENEL Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aydın Keskin obezite tedavisinde kullanılan obezite cerrahisi hakkında bilgiler verdi. Obez hastalar için obezite cerrahisinin yüz güldüren sonuçlar gösterdiğini belirten Op. Dr. Keskin, bu ameliyattan sonra hastaların yaşam kalitesi artıyor" dedi.

AMAÇ HIZLI KİLO VERMEK

BEDEN Kitle İndeksi (BKİ) 40 ve üzeri kişilerin morbid obez olduğunu belirten Op. Dr. Keskin, " Morbid obez hastalarda şeker, tansiyon, eklem rahatsızlığı, solunum sıkıntıları gibi birçok ciddi rahatsızlıklar da görülebiliyor. Özellikle morbid obez hastalar diyet ve spor ile istedikleri kiloyu veremiyorlar. Bu hastalarda insülin direnci geliştiği için kilo verme belli bir noktada duruyor. Amaç diyet ve spor ile yeterli kiloyu verememiş kişilere cerrahi yöntemle hekim kontrolünde kilo vermesini sağlamak" dedi.

TÜP MİDE AMELİYATI

VKİ 40 üzeri kişilerin tüp mide ameliyatı olabileceğini kaydeden Op. Dr. Keskin, " eğer hastada şeker, tansiyon, eklem rahatsızlıkları gibi ek bir hastalık varsa, BKİ 35 üzeri kişileri de ameliyat yapabiliyoruz. Ameliyat nkapalı yöntemle midenin yüzde 70'inin özel sistemlerle çıkarılması şeklinde gerçekleşiyor. Ameliyattan sonra hastada midenin yüzde 30'u kalıyor. Bu kalan mide hacmi bir su bardağı civarında. Hastalar bir su bardağı civarı besin tüketince doygunluk hissine ulaşıyorlar. Ayrıca midenin açlık hormonunu salgılayan kısımları da çıkarıldığı için hasta ameliyattan sonra

açlık hissetmiyor" diye konuştu.

Obezite cerrahisinin kişilerde kilo kaybının yanı sıra yaşam kalitesini de arttırdığını belirten Op. Dr. Aydın Keskin, " ameliyattan sonra hastalar giydiği kıyafetten, yaptıkları hobilere kadar bir değişim yaşamaktadır. Sosyal çevreleri değişmektedir. Psikolojik olarak kendilerini daha moralli hissetmektedirler. Ayrıca kilo verdikleri için daha önce kullanılan şeker ve tansiyon ilaçlarını da bırakabilmektedirler. Kişilerin eklem rahatsızlıkları düzeliyor. Ameliyattan sonra bazı hastalarımızda kilo kaybından dolayı ciltte ve deride sarkma oluşabiliyor. Bu durumlarda da hastalarımızı estetik ve plastik cerrahi uzmanlarımıza yönlendirerek tedavilerini gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.