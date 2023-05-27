Obezite tedavisinde alternatif bir yaklaşım: Mide balonu

Mide balonu işleminin ameliyatsız olarak yaklaşık 15 dakikada tamamlandığını söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Güçlü, " Bu işlemde, hasta uykulu bir halde (sedasyon) iken endoskopi yapılır ve aynı yoldan mide balonu yerleştirilir. Mide balonu etki mekanizması ise midede yer kaplayarak sürekli tokluk hissi yaratması böylece her öğünde daha az gıda tüketimi ile hastanın kilo vermesini sağlar" dedi.



KİLO VERMEYE YARDIMCI

Mide balonunun midede maksimum 6 ay -1 yıl süre ile bırakıldığını kaydeden Op. Dr. Cem Güçlü, " Ancak diğer girişimsel yöntemlerden önemli bir farkı balonun belli bir süre sonra çıkarılmasıdır. Hastaların diyetisyen takibi şarttır. Hastalar bu süre içinde yapılarına göre, fazla kilolarının yüzde 10-20 arasında kilo verirler" diye konuştu.



MİDE BALONU ADAYLARI

Mide balonu yönteminin orta derecede obezite hastaları(VKİ 30-40), ameliyattan kaçınan ağır obezite hastaları (VKİ 40 ve sonrası), yüksek anestezi ve ameliyat risklerini azaltmak amacıyla, yandaş hastalıkları olan ağır obezite hastalarına uygulanabildiğini belirten Op. Dr. Cem Güçlü, " Ancak gastrit, mide ülseri, geçirilmiş mide cerrahisi, geniş mide fıtığı, hamile veya emzirme döneminde olanlara, alkol bağımlılığı, kanama bozukluğu olan hastalara uygulanamamaktadır" şeklinde konuştu. Mide balonu işlemi sonrası hastada bulantı, kusma, göğüste yanma, reflü, geğirme ve krampların görülebileceğini kaydeden Op. Dr. Güçlü, " Bu belirtiler sıklıkla geçicidir ve ilaç tedavileri ile düzelir. Nadir durumlarda kusmalar devam eder, bu vakalarda balonun erken çıkarılması gerekebilir. Eğer mide balonu tahammül edilemez ve tedaviye yanıtsız yan etki yaparsa herhangi bir anda çıkarılabilir" diye konuştu.



BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

İşlem sonrası beslenmenin önemine değinen Op. Dr. Güçlü bu süreçte beslenme sürecini iyi bir şekilde yönetmek için diyetisyen takibinin önemine vurgu yaparak "İlk günlerde mide kasılmaları, krampları, bulantı- kusma olabileceğinden sıvı diyet uygulanmalıdır. Şekersiz komposto suyu, yüzde 100 meyve suları veya gaz yapmaması için laktozsuz süt, ayran, et suyu, tavuk suyu gibi proteini yüksek sıvılar tercih edilmelidir. Bulantılar, kramplar geçtikten sonra ilk etapta mideyi yormayacak hafif, püre kıvamında besinlere geçilmesi gerekir. Katı diyette mide balona alıştıktan sonra normal beslenmeye geçilmektedir" önerisinde bulundu.

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