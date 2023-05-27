Sahte güneş gözlüğü kesinlikle takmayın

ATAGÖZ Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın, yılın her mevsimi kullanılan ancak özellikle yaz ayalarında kullanımı artan güneş gözlüklerini seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Güneş gözlüğünün öncelikli görevinin gözü zararlı ışınlara karşı korumak olduğunu kaydeden Op. Dr. Aydın, "Yaz mevsimine girdiğimiz şu günlerde güneşin daha çok kendini hissettirmesiyle beraber şapka, güneş gözlüğü gibi aksesuarların önemi artıyor. Güneş gözlüğü alırken nasıl bir tercih yapmamız lazım ya da nelere dikkat etmemiz gerektiği noktasında ise, seçtiğimiz güneş gözlüğünün camlarının ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu olması en önemli fonksiyonudur. Kaliteli bir güneş gözlüğünde öncelikle UV ışınlarını engelleyip engellemediği önem taşımaktadır. Gözlüğün cam renginin ne olduğunun pek önemi yoktur, güneş gözlüğünün mutlaka UV koruyuculuğu ya da mor ötesi dediğimiz ışınlara karşı koruyucu ve sertifikası olması gerekmektedir" dedi.

GÖZLÜK BELGELİ OLMALI

OP. Dr. Aydın güneş gözlüğü seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı: "UV sertifikası ya da blokajıyla ilgili dikkat edilmesi gereken ise; çok aydınlık, örneğin kayak yaparken kullanacağımız ya da deniz kenarında kullanacağımız güneş gözlüğünün UV korumasının UV 400 korumalı olması gerekmektedir. Bunların yanı sıra kaliteli güneş gözlüklerinde bulunan "CE" belgesi dediğimiz güvenilirlik belgesi önemlidir. CE belgesi bulunması aldığımız gözlüğün güvenilir olduğunu göstermektedir. Bunun dışında gözlük alırken camlarda boyama, mika olup olmadığına, camnda çizik ve kabarcık olup olmadığına mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir.

CAM RENGİNE ALDANMAYIN

GÖZLÜK camının rengi ile UV koruma arasında her zaman bağlantı yoktur. Kaliteli güneş gözlüğünün pahalı olduğunu düşünürsek, daha ucuz olan sahte gözlüklere rağbet görülmektedir sahte güneş gözlüğü takmaktansa hiç takmamak daha iyidir. Çünkü sahte gözlükler gözümüze zarar verir.