LGS öncesi çocuklara dijital detoks önerisi

Doç. Dr. Selman Tunay Kamer 4 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde ailelere, "Evde olağanüstü hal ilan etmeyin" uyarısında bulundu. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selman Tunay Kamer, "Çocuk sınava girerken sanki ölüm kalım savaşına gönderiyormuşçasına vedalaşma ritüelleri gerçekleşiyor. Bunun çocuk üzerinde olumsuz etkileri var" dedi. Sınavlarda başarı için planlama gerektiğine işaret eden Kamer, "Planlama dediğimiz şey, strateji ve belli yöntemlerin uygun şekilde kullanılmasıdır. Sınav deyince genelde tüm sorumluluk öğrenciye bırakılıyor. Aslında okuldaki idareciden öğretmenlere, evde ebeveynlere kadar tüm paydaşların sınava hazırlık sürecinde sorumluluğu var" diye konuştu.



HOBİLERİNİ ENGELLEMEYİN

Çocuklarda hobi ve sportif faaliyetlerin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Selman Tunay Kamer, "Aileler, çocuklarının hobileriyle ilgilendiği taktirde derse çalışamazlar düşüncesinde olabiliyor. Sadece sınava odaklanmalarını istemeleri yanlış. Bu nedenle olağanüstü hal ilan etmenin çocuğa başarı getirecek hiçbir katkısı yok. Öğrenmeyi kalıcı hale getiriyorsak, çocuk dinlenmeyi de bilecek. Evde rahat bir ortam olmalı, kaygı duymamalı. Ebeveynlerin iletişim becerileri çok iyi olmalı, çocuğa sınavla ilgili büyük sorumluluklar yüklememeli" dedi. Kamer, bu süreçte çocuğun dijital araçlarla da mesafeli olması gerektiğinin altını çizerek, "Çocuk sınavlarda başarılı olduğunda dijital araçlarla daha fazla zaman geçirmesine izin veriliyor. Bu süreçte dijital detoks öneriyorum. Dijital araçlarla geçirilen sürenin artırılmasının çocuğa hiç faydası yok" ifadelerini kullandı.

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