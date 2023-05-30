Anne sütü sadece bebeğe değil anneye de faydalı

Anne sütünün, bebeklerin büyüme ve gelişimlerine uygun, en ideal beslenme şekli olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kul, "Emzirmek sadece bebek için değil anne için de çok faydalı" dedi. Kul, "Öncelikle emziren anneler ebeveyn rolüne daha kolay uyum sağlar. Emziren annelerde diyabet, yumurtalık kanseri ve meme kanseri görülme oranı daha düşüktür. Ayrıca ileride ortaya çıkabilecek inme de dâhil birçok kardiyovasküler hastalık riskini azaltır. Emziren anneler gebelik sonrası fazla kilolarını daha kolay verir. Emzirmenin beden sağlığı kadar ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Depresyon riskini azalttığını bildiren araştırmalar mevcuttur" diye konuştu

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