  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Elektronik sigaralar da sağlık için çok tehlikeli

Elektronik sigaralar da sağlık için çok tehlikeli

30.5.2023

Gazete

Elektronik sigaralar da sağlık için çok tehlikeli
31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü öncesi Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, sigara endüstrisi tarafından sigarayı bırakmak için alternatif olarak sunulan elektronik sigaraların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda açıklamalarda bulundu. Elektronik sigaraların, başta akciğer ve kalp olmak üzere mide ve bağırsaklarda da hastalık riskini arttırdığını bunun yanında beyinde ciddi hasara neden olarak iltihaplanmaya neden olduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, "Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de normal sigaralar gibi insan sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu sebeple toplumumuzun bilinçlenmesi için bu konunun üzerinde titizlikle durmalıyız" diyerek elektronik sigaraların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA