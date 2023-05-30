Elektronik sigaralar da sağlık için çok tehlikeli

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü öncesi Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, sigara endüstrisi tarafından sigarayı bırakmak için alternatif olarak sunulan elektronik sigaraların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda açıklamalarda bulundu. Elektronik sigaraların, başta akciğer ve kalp olmak üzere mide ve bağırsaklarda da hastalık riskini arttırdığını bunun yanında beyinde ciddi hasara neden olarak iltihaplanmaya neden olduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, "Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de normal sigaralar gibi insan sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu sebeple toplumumuzun bilinçlenmesi için bu konunun üzerinde titizlikle durmalıyız" diyerek elektronik sigaraların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti

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