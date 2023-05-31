Stres obeziteyi tetikleyebilir

SON zamanlarda obezite şikâyetiyle sağlık kurumlarına başvuran hasta sayılarında ciddi bir artış gözlemlendiğini belirten Psikiyatri uzmanı Dr. Cengiz Soylu, "Bu hastalara yapılan ruhsal muayenelerde yüksek oranda stres varlığı ve başta depresyon olmak üzere ruhsal patolojiler tespit edilmektedir. Yapılan araştırmalarda ise Batı tarzı beslenme nedeniyle depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik semptomların oluşma riskinin arttığı gösterilmiştir" dedi.

HAYATIMIZI ZORA SOKUYOR

YİNE başta depresyon ve anksiyete bozuklukları olmak üzere birçok ruhsal hastalığın da aşırı yeme ya da hazza dayalı yemeyi artırdığı görülmüştür. Stres ve beslenme arasındaki ilişkiye dikkat çeken Uzm. Dr. Soylu, "Modern yaşantı tarzı insanoğluna zenginlik, mutluluk ve huzur vaat etmiş olmasına rağmen bunların çoğu gerçekleşmemiş, aksine insanoğlu daha çok stres yaşamaya başlamıştır. Stres ise birçok bedensel ve ruhsal hastalıkların veya durumların ortaya çıkmasına neden olarak hayatımızı zora sokmuştur" diye konuştu.

'İYİ HİSSETMEK İÇİN YEME'

DR. Soylu, "Stresin ortaya çıkardığı sorunlardan biri de literatürde 'hedonik-hazza dayalı beslenme', 'stres kaynaklı yeme', 'duygusal yeme', iyi hissetmek için yeme', 'besin bağımlılığı' gibi birçok terimle ifade edilmekte olan beslenme sorunudur. Bu beslenme sorunu ciddi oranda obeziteye neden olabileceği için önemlidir" şeklinde konuştu.