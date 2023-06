Ameliyatsız burun estetiği mümkün!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cem Karas son günlerde gerek sosyal medyada gerek haberlerde ve sağlık programlarında en çok bahsi geçen estetik uygulamalarından birinin de ameliyatsız burun estetiği uygulamaları olduğunu söyledi.

Cerrahi müdahale olmadın burna şekil vermenin yolunun burun dolgusu uygulaması olduğunu belirten Op. Dr. Cem Karas, "İple, askı ile, kremle, ya da buna benzer burun cildine, dış kısmına yapılan uygulamalarla buruna şekil verebilmek pek olası değildir. Bu yüzden cerrahi dışı burun estetik uygulamaları dendiğinde yoğunlaşılması gereken konu dolgu uygulamalarıdır. Burun dolgusu olarak kullanılan ürünler, hyaluronik asit içeren, insan vücuduna zarar vermeyen, ürünün üretilme şekli ve yapısına göre yoğunluğu değişkenlik gösterip vücutta kalış süresi farklılık gösteren ürünlerdir" dedi.

'HER HASTAYA UYGULANMAZ'

BURUN dolgusunun her hasta için uygun olmayabileceğini söyleyen Op. Dr. Cem Karas, "Uygulama öncesi mutlaka hekim ve hastanın olabilecekler şekil değişikleri konusunda hemfikir olmaları gerekir. Uygun vakalarda sonuç çok tatminkar olabileceği gibi, bazen de gereksiz uygulamalarla daha kaba görünümlü bir burun karşımıza çıkabilir. Uygulama lokal anestezi ile yapılır, genel anestezi ihtiyacı yoktur. Uygulama sonrası bazen ufak renk değişiklikleri ya da hafif şişlik ve geçici birkaç gün süren ödeme bağlı his kaybı olabilir" şeklinde konuştu.