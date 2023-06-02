Çayınıza ekleyin farkı görün!

Karanfilin antibakteriyel ve antimantar özelliği olması nedeniyle bağırsaklardaki bakterileri adeta silip süpürüyor.
Karanfilin antibakteriyel ve antimantar özelliği olması nedeniyle bağırsaklardaki bakterileri adeta silip süpürüyor.
Karanfilin antibakteriyel özelliği, henüz anestezinin olmadığı dönemlerde dişlerle ilgili problemlerde ilaç görevi görmesini sağlamıştır.
Ağız, mide ve bağırsak üçgenindeki bakterileri yok eden karanfil özellikle candida bakterisi üzerinde etkilidir.
Karanfilin yanı sıra çayınıza ekleyeceğiniz limon, hastalıklara karşı koruyucu etki yapıyor.
Yemekten yaklaşık bir saat sonra içilen karanfilli çay, tansiyonu dengeliyor, antiseptik özelliği nedeniyle mikropları öldürür.
Bağırsakları çalıştıran, kabızlığı önleyen ve bağırsak iltihaplanmasının önüne geçen karanfilli çay alternatif tıpta oldukça fazla kullanılıyor.
Karanfilli çay, eklem ağrılarını dindirmesi nedeniyle eklem iltihabı hastalığının tedavisine destek oluyor.
Antioksidan içermesi nedeniyle cilt lekelerinin oluşmasını engelliyor aynı zamanda yaşlanma belirtilerini hafifletiyor.
Metabolizmayı hızlandırdığı için kısa sürede kilo vermeyi sağlar.
Karanfilli çayın, kasları gevşetme özelliğinin olması stresle mücadelede etkili olmasını sağlıyor.
Bulantı ve kusmayı engelliyor.
Saç dökülmesini engeller ve saçların hızlı uzamasını sağlar.
Mideyi koruyor.
Ağız kokusuna karşı birebirdir.
Ağız içindeki bakterileri öldürdüğü için ağız kokusunu yok eder.