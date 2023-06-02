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Haberler Sağlık Çayınıza ekleyin farkı görün!

Çayınıza ekleyin farkı görün!

Karanfilin güçlü bir bakteriyel özelliğe sahip olduğunu biliyor muydunuz? Çayınıza üç karanfil ekleyip tüketirseniz neler olur biliyor musunuz? İşte karanfilli çayın vücudunuzda yarattığı mucizevi etkiler...

02.06.2023, 15:53 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023, 15:53

Karanfilin antibakteriyel ve antimantar özelliği olması nedeniyle bağırsaklardaki bakterileri adeta silip süpürüyor.

Çayınıza ekleyin farkı görün!

Karanfilin antibakteriyel özelliği, henüz anestezinin olmadığı dönemlerde dişlerle ilgili problemlerde ilaç görevi görmesini sağlamıştır.

Çayınıza ekleyin farkı görün!

Ağız, mide ve bağırsak üçgenindeki bakterileri yok eden karanfil özellikle candida bakterisi üzerinde etkilidir.

Karanfilin yanı sıra çayınıza ekleyeceğiniz limon, hastalıklara karşı koruyucu etki yapıyor.

Çayınıza ekleyin farkı görün!

Yemekten yaklaşık bir saat sonra içilen karanfilli çay, tansiyonu dengeliyor, antiseptik özelliği nedeniyle mikropları öldürür.

Bağırsakları çalıştıran, kabızlığı önleyen ve bağırsak iltihaplanmasının önüne geçen karanfilli çay alternatif tıpta oldukça fazla kullanılıyor.

Çayınıza ekleyin farkı görün!

Karanfilli çay, eklem ağrılarını dindirmesi nedeniyle eklem iltihabı hastalığının tedavisine destek oluyor.

Antioksidan içermesi nedeniyle cilt lekelerinin oluşmasını engelliyor aynı zamanda yaşlanma belirtilerini hafifletiyor.

Metabolizmayı hızlandırdığı için kısa sürede kilo vermeyi sağlar.

Çayınıza ekleyin farkı görün!

Karanfilli çayın, kasları gevşetme özelliğinin olması stresle mücadelede etkili olmasını sağlıyor.

Bulantı ve kusmayı engelliyor.

Saç dökülmesini engeller ve saçların hızlı uzamasını sağlar.

Çayınıza ekleyin farkı görün!

Mideyi koruyor.

Ağız kokusuna karşı birebirdir.

Ağız içindeki bakterileri öldürdüğü için ağız kokusunu yok eder.

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