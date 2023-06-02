Günde sadece 5 gram tüketin! Bakın neler oluyor

DİYABETE ŞİFA OLUR
Bazı hayvan çalışmaları, düzenli olarak 40 gram kuşburnu tozu alımının kan şekeri düzeylerini düşürebileceğini ve diyabet tedavisine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Kuşburnu tozu ile indüklenen fareler, olmayan farelerden daha iyi glikoz toleransı gösterdi ve bu, insanlarda benzer bir olasılığa işaret ediyor.
CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Kuşburnu meyvesinden elde edilen yağ cilt katmanlarına derinlemesine nüfuz eder ve cilt sağlığını iyileştirir. C vitamini kollajen üretimini uyarır ve böylece cilt üzerinde yaşlanma karşıtı etkilere sahiptir. Meyve ayrıca cildin nem içeriğini artıran A vitamini içerir.
Kuşburnu yağı ayrıca güneşin UV hasarıyla da savaşır. Meyvedeki antioksidanlar cilt dokusunu ve tonunu iyileştirir ve pigmentasyonu tedavi etmeye yardımcı olur. Kuşburnu yağındaki esansiyel yağ asitleri de yara izini önler ve cilt yenilenmesini destekler. Ancak unutmayın, yağ doğrudan akneye uygulanmamalıdır.
Kuşburnu ayrıca ciddi bir cilt kanseri türü olan melanomayı önlediği bulunan quercetin içerir. Tayland'da yapılan bir araştırma, cilt için kuşburnu tozu kullanmanın yaşlanmaya bağlı cilt koşullarını iyileştirebileceğini belirtmektedir.