  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Günde sadece 5 gram tüketin! Bakın neler oluyor

Günde sadece 5 gram tüketin! Bakın neler oluyor

Tam bir C vitamini deposu olan kuşburnunun faydaları bilinen ötesindedir. Diyabetin tedavisinde, mide rahatsızlıklarında, kanserle mücadelede oldukça etkilidir. Eski çağlardan bu yana alternatif tıp olarak adlandırılan bitkisel tedavi yöntemlerinde sıklıkla kullanılmış ve günümüzde de kullanılmaya devam etmekte olan kuşburnunun faydaları...

02.06.2023, 13:14 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023, 13:24

Kuşburnunun faydaları, aslında bilinenin de ötesindedir. Başta C vitamini ve fenoller, likopen ve ellagik asit gibi biyoaktif bileşikler açısından zengindirler. Gül bitkisinin yardımcı meyvesi olan kuşburnu, genellikle kırmızı veya turuncudur, ancak bazı türlerde rengi koyu mordan siyaha kadar değişir.

Günde sadece 5 gram tüketin! Bakın neler oluyor

Meyve yaz başında oluşmaya başlar ve yaz sonundan sonbahara kadar olgunlaşır. Kuşburnu iki çeşittir - Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'ya özgü Rosa gallica ve Rosa canina. Meyve genellikle ya ilk dondan yaklaşık bir hafta sonra ya da geç sonbaharda hasat edilir.

NEYE İYİ GELİR?

Bu meyvenin farklı kullanımları vardır. Öncelikle, bir dizi rahatsızlığı önlemede yardımcı olabilir. Bunların başında ise osteoartrit ve mide rahatsızlıklarını bulunur. Aynı zamanda idrar söktürücü ve hafif müshil olarak da kullanılabilir. Ayrıca susuzluğu ve diğer mide iltihabını azaltmak için de kullanılır.

Günde sadece 5 gram tüketin! Bakın neler oluyor

KANSER VE KRONİK HASTALIKLARI ÖNLER

Bir araştırmaya göre, kuşburnu özü kanser hücrelerinin büyümesini azaltmıştır. Başka bir Sırp araştırması, kuşburnu çayında bulunan fitokimyasallara odaklanmıştır.

Bu araştırmada da meyvede bulunan polifenoller, insan kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyebileceği gözlemlenmiştir.

Günde sadece 5 gram tüketin! Bakın neler oluyor

İspanya'da yapılan bir araştırmaya göre kuşburnu fonksiyonel diyetlerde kolorektal kanseri önlemeye yardımcı olabilecek aktif bileşenler olabilir. Meyve ayrıca, kanseri önleyici özelliklerine katkıda bulunan bir anti-inflamatuar etkiye sahiptir. Kuşburnu fenoller, askorbik asit (C vitamini), beta-karoten, tanenler ve pektinler gibi belirli biyoaktif bileşikler içerir. Bunların tümü aksi takdirde kansere yol açabilecek oksidatif stresi frenlemeye yardımcı olur.

Günde sadece 5 gram tüketin! Bakın neler oluyor

Bir Japon araştırması ayrıca meyvenin iltihaplanmayı ve sonuçta ortaya çıkan kanser hücresi çoğalmasını bastırmadaki etkinliğini vurguladı. Kuşburnunda bulunan ve tiliroside adı verilen önemli bir flavonoid, övgüye değer anti-enflamatuar etkiye sahiptir. Kuşburnu özü güvenli olsa da, akılda tutulması gereken bir şey vardır. Ve bazı ilaçlarla birlikte kuşburnu alan hastaların ekstra özen göstermesi gerekir. Bunun nedeni, kuşburnunun reçeteli ve reçetesiz satılan ilaçlarla etkileşime girebilmesidir.

Günde sadece 5 gram tüketin! Bakın neler oluyor

Kuşburnu ayrıca, belirli tümör türlerinin genişlemesini yavaşlattığı bilinen karotenoidler adı verilen diğer aktif bileşikleri de içerir. Kuşburnu özünün ayrıca baş ve boyun kanserli hastalarda radyoterapinin neden olabileceği epiteliti önlediği bulundu. Meyvenin ayrıca bazı kanserlerin büyümesini durdurduğu ve hatta tersine çevirdiği gözlemlenmiştir.

Kuşburnu şaşırtıcı bir şekilde likopen (onlara kırmızı rengini veren bileşik) de içerir. Likopen, antikanser aktivitesi nedeniyle popülerdir. Hasarı kanserli tümörlerin büyümesine yol açan hücreler arasındaki iletişimi uyarır.

Günde sadece 5 gram tüketin! Bakın neler oluyor

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Düzenli olarak kuşburnu ekstresi alımı, düşük kolesterol seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir. Meyve özellikle obez hastalarda etkilidir. Altı hafta boyunca her gün kuşburnu tozundan yapılmış bir içecek tüketen hastaların toplam kan kolesterol düzeylerinde yüzde 5'e kadar önemli bir düşüş görülmüştür.

Hatta bu düşüş kalp hastalığı riskini yüzde 17 oranında azaltabilir. Kuşburnu, yan etkileri olabilecek anti-kolesterol ilaçlarına güvenli bir alternatif olarak da kullanılabilir.

Günde sadece 5 gram tüketin! Bakın neler oluyor

DİYABETE ŞİFA OLUR

Bazı hayvan çalışmaları, düzenli olarak 40 gram kuşburnu tozu alımının kan şekeri düzeylerini düşürebileceğini ve diyabet tedavisine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Kuşburnu tozu ile indüklenen fareler, olmayan farelerden daha iyi glikoz toleransı gösterdi ve bu, insanlarda benzer bir olasılığa işaret ediyor.

CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Kuşburnu meyvesinden elde edilen yağ cilt katmanlarına derinlemesine nüfuz eder ve cilt sağlığını iyileştirir. C vitamini kollajen üretimini uyarır ve böylece cilt üzerinde yaşlanma karşıtı etkilere sahiptir. Meyve ayrıca cildin nem içeriğini artıran A vitamini içerir.

Kuşburnu yağı ayrıca güneşin UV hasarıyla da savaşır. Meyvedeki antioksidanlar cilt dokusunu ve tonunu iyileştirir ve pigmentasyonu tedavi etmeye yardımcı olur. Kuşburnu yağındaki esansiyel yağ asitleri de yara izini önler ve cilt yenilenmesini destekler. Ancak unutmayın, yağ doğrudan akneye uygulanmamalıdır.

Kuşburnu ayrıca ciddi bir cilt kanseri türü olan melanomayı önlediği bulunan quercetin içerir. Tayland'da yapılan bir araştırma, cilt için kuşburnu tozu kullanmanın yaşlanmaya bağlı cilt koşullarını iyileştirebileceğini belirtmektedir.

Günde sadece 5 gram tüketin! Bakın neler oluyor

KALBE İYİ GELİR

İsveç Deneysel Tıp Bilimleri Departmanı tarafından yürütülen bir çalışmada, kuşburnu tozu alımının kardiyovasküler hastalık riskini önemli ölçüde azalttığı bulundu. Kuşburnunda bulunan flavonoidler ve antioksidanlar da vücudu kalp hastalıklarına karşı korur.

İLTİHAPLANMAYI TEDAVİ EDER

Danimarka'da yapılan bir araştırmaya göre, düzenli olarak kuşburnu alımı, karaciğer tarafından üretilen ve iltihaplanma artışıyla birlikte konsantrasyonu artan bir madde olan C-reaktif protein seviyelerini azaltabilir.

Günde sadece 5 gram tüketin! Bakın neler oluyor

Ayrıca bazı araştırmalar, kuşburnunun antienflamatuar özelliklerinin kabuğuna değil çekirdeğine atfedildiğini belirtmektedir. Kuşburnunun anti-inflamatuar özellikleri ayrıca kıkırdak erozyonunu önlemeye yardımcı olur.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Michigan Üniversitesi tarafından bildirildiği üzere, kuşburnu meyvesinin derisi mide ağrısını önlemeye yardımcı olabilir ve sindirim sistemi sağlığını iyileştirmeye ve hatta diğer sindirim sorunlarını tedavi etmeye yardımcı olabilir.

TANSİYONU DÜZENLER

Araştırmalara göre kuşburnu alımı kan basıncı düzeylerinde önemli düşüşlere neden olabilir. Ancak tansiyon ilaçları kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA