Günde sadece 5 gram tüketin! Bakın neler oluyor

Meyve yaz başında oluşmaya başlar ve yaz sonundan sonbahara kadar olgunlaşır. Kuşburnu iki çeşittir - Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'ya özgü Rosa gallica ve Rosa canina. Meyve genellikle ya ilk dondan yaklaşık bir hafta sonra ya da geç sonbaharda hasat edilir.

NEYE İYİ GELİR?

Bu meyvenin farklı kullanımları vardır. Öncelikle, bir dizi rahatsızlığı önlemede yardımcı olabilir. Bunların başında ise osteoartrit ve mide rahatsızlıklarını bulunur. Aynı zamanda idrar söktürücü ve hafif müshil olarak da kullanılabilir. Ayrıca susuzluğu ve diğer mide iltihabını azaltmak için de kullanılır.