Çocukların zeka gelişimi için omega 3 şart!

Omega 3, beyinde ve sinirsel iletilerde rol oynayan çok önemli bir bir yağ asidi. Dolayısıyla eksikliğinde zeka gelişimi veya kavrama yeteneğinde gerilik ortaya çıkmakta. Beyinde bulunan yağların yüzde 20'si DHA denilen Omega 3'lerden oluşmakta. Soğuk deniz balıkları omega 3 ve DHA açısından oldukta zengin.



OKUL BAŞARISINI ETKİLİYOR

"Omega 3 beyinde sinir ileti sisteminde çok önemli olan bir yağ asididir" diyen Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, "Özellikle zeka gelişiminin hızlı olduğu yaş gruplarında omega 3 alımını arttırmak çocuğun zeka seviyesinde ve kavrama kabiliyetinde yüksek oranda artış göstermekte" dedi. "Omega 3 yağ asitlerinden özellikle DHA'nın çocuklarda beyin, sinir ve retina gelişimine katkıda bulunduğunu biliyoruz. Omega 3 takviyesi alan veya omega 3'ten zengin beslenen çocuklarda okul başarısının daha yüksek çıktığını gösteren çalışmalar da literatürde yer almaktadır" diyen Op. Dr. Bıkmaz, şöyle konuştu: "Çocuğun sağlıklı gelişimi ve büyümesinde özellikle EPA ve DHA açısından zengin beslenmesine önem verilmelidir. Derin ve soğuk denizlerde yaşayan balıklardan elde edilen balık yağları olan EPA ve DHA açısından zengindir. Balık yağında bulunan Omega3 yağ asidi DHA, 4-13 yaş çocuklarda beynin normal gelişimi ile göz ve sinir sisteminin gelişimine yardımcı oluyor."



GELİŞİM ÇAĞINDA ÇOK ETKİLİ

Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, tüm bireylerde omega - 3 yağ asidinin alımını arttırmanın önemine vurgu yaparak, "Özellikle gelişim çağındaki çocukların balık tüketip eksikliklerinin görülmelerini önlemek beyin gelişimi için şart" dedi.

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