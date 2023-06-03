Kapalı yöntemle başarılı operasyon

Özel Sağlık Hastanesi Robotik Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Burak Turna ve ekibi, zorluk derecesi yüksek ve riskli bir operasyonu daha başarıyla tamamladı. Aydın'da yaşayan 46 yaşındaki Altan Kocabaş, Özel Sağlık Hastanesi'nde gerçekleştirilen laparoskopik (kapalı) böbrek operasyonu ile sağlığına kavuştu.



İYİLEŞME HIZI ARTIYOR

Üç ay önce kalp krizi geçiren ve sonrasında da kapalı bypass ameliyatı olan Kocabaş'a yapılan tetkikler neticesinde sağ böbreğinde 1 kiloluk büyük bir kitle tespit edildi. Özel Sağlık Hastanesi Robotik Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Burak Turna, kısa bir süre önce bypass ameliyatı geçirdiği için durumu riskli olan Altan Kocabaş'a bu konuda deneyimli bir ekiple birlikte laparoskopik böbrek operasyonu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Turna, "Araştırmaları neticesinde hastanemize ulaşan Altan Kocabaş'ın mr ve tomografi görüntülemesine bakıldı. Sağ böbreği üzerinde yer alan 1 kiloya yakın bir kitle kapalı yöntemle başarılı bir şekilde çıkarıldı. Daha az ağrı ve kan kaybı olmasının yanı sıra iyileşme süresini de kısalttığı için bu yöntemi tercih ettik. Bu operasyon Altan beyin durumunu dikkate alınca ciddi bir deneyim gerektirmekteydi. Şu anda ameliyatın üstünden kısa bir süre geçti. Altan beyin genel sağlık durumu gayet iyi. Kendisine ailesiyle birlikte sağlıklı bir ömür diliyoruz" dedi.



AMELİYAT KÜÇÜK BİR KESİ İLE YAPILIYOR

Laparoskopik cerrahi tekniği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Turna, "Laparoskopik yöntemle küçük bir kesi ile operasyonu gerçekleştiriyoruz. Hastaların ameliyat sonrası daha az ağrı duyması ve normal yaşama erken dönmesi imkanı sağlanıyor" diye konuştu.

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