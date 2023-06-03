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Haberler Sağlık Keten tohumu tokluk hissi yaratıyor

Keten tohumu tokluk hissi yaratıyor

3.6.2023

Gazete

Keten tohumu tokluk hissi yaratıyor
Keten tohumu, yüksek miktarda protein, lif v omega 3 ve omega 6 yağ asitleri içerir. Ayrıca daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir ve bu da kilo dengenizi desteklemek açısından çok önemli. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sağlığı için çok önemlidir. Özellikle kabızlığın önlenmesinde ve geçirilmesinde etkin rol oynar. İçinde yüksek miktarda omega 3 yağ asidi bulunduran keten tohumu kalp sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda kötü kolesterolün düşürülmesinde de rol oynar.
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