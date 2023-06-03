Tarçın ve süt ikilisi stres düşmanı

Bazı besinlerin içerdiği serotonin miktarı kişinin o besini tükettiğinde kendini mutlu hissetmesini sağlıyor. Tarçın ve süt ikilisi birleştiğinde diyetlerin vazgeçilmez tatlısı ortaya çıkar: Sütlaç. Serotinin içeriği yüksek süt, triptofandan zengin pirinç ve kan şekerini dengeleyen tarçın üçlüsü bir tatlıda birleşmiştir. Tarçın polifenoller, kumarin, kalsiyum, krom, bakır, çinko içermektedir. Güçlü bir antioksidan, antibakteriyel, antialerjik etkilere sahiptir. Tarçının içerdiği prosiyadin tip a polimerleri insülin direnci ve diyabet gibi hastalıkların önlenmesinde kullanılabilir. Açlık kan şekerini düşürmesi de faydaları arasında sayılabilir.

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