Diş etlerine çilekli bakım

YAZ aylarının en sevilen meyveleri arasında yer alan çilek, eşsiz lezzetinin yanı sıra sağlığa da olumlu katkılar sunuyor. Çilek özellikle mide, kalp ve karaciğer hastalıklarına iyi geliyor. Aynı zamanda çilek diş ve diş etlerini koruyup bakım yapıyor. Öyle ki, pek çok Hollywood yıldızının diş ve dişetlerini mevsiminde olgun çileklerle fırçaladığı biliniyor.

HER GÜN BİR BARDAK KEFİR

KEFİR, yüksek kalsiyum oranı sayesinde kemik ve diş sağlığını korur. Her gün düzenli içilen bir bardak kefir, kilo vermeye de yardımcı olur. İyi bir biotin kaynağı olarak sağlıklı saçlar ve güzel bir cilde sahip olmayı sağlar. Vücutta fazla tuz tutumunu önleyerek böbrek hastalıkları, safra bozuklukları, sarılık, çeşitli enfeksiyonlar ve egzama tedavisinde de etki gösterir.

GÜÇLÜ KEMİKLER İÇİN MAYDANOZ SAPI

MAYDANOZUN içeriğindeki A, C, K vitaminleriyle folat, bağışıklık sistemimizi güçlendirirken, A vitamini lenfosit ve beyaz kan hücreleri üzerinde doğrudan etkilidir. Klorofil içeren maydanoz, anti bakteriyel anti mantar özelliklere sahiptir. Maydanoz sapları genel olarak tüketilmez ancak sapları da yaprakları kadar faydalıdır. Maydanoz sapını yemek kemik sağlığına iyi gelir ve idrar yollarını temizlemeye yardımcı olur.