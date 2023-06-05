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Haberler Sağlık Dolamaya çay ağacı ve zeytin yağı kürü

Dolamaya çay ağacı ve zeytin yağı kürü

5.6.2023

Gazete

Dolamaya çay ağacı ve zeytin yağı kürü
Pronişi, bir başka deyişle dolama; tırnak yeme, manikür veya tırnak ucu derisinin travması sonucunda oluşan bir sorundur. El ya da ayak parmaklarında tırnağa yakın epidermis dokusunun enfekte olması şeklinde tanımlanabilir. Bir çeşit apsedir. Halk arasında parmak iltihabı ismiyle de bilinir. Dolamanın en yaygın sebebi enfeksiyondur. Parmakta oluşan dolamaya en iyi tedavilerden biri de cilt dostu zeytinyağı ve çay ağacı yağıdır. Bunun için zeytinyağı ve çay ağacı yağını eşit miktarlarda karıştırın. Dolama olan parmağı bu karışıma sokup 15 dakika kadar bekleyin. Bu yağlar antiseptik özelliği sahiptirler ve dolamadan etkilenen bölgedeki iltihabı kuruturlar.
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