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Haberler Sağlık Faydaları saymakla bitmiyor! Tüketin farkı görün

Faydaları saymakla bitmiyor! Tüketin farkı görün

Bol miktarda C vitamini, antioksidan, fosfor ve magnezyum içeren böğürtlen hangi hastalıklara iyi gelir? Böğürtlenin faydaları nelerdir? İşte değerli mineraller içeren böğürtlenin faydaları...

06.06.2023, 09:10 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023, 09:11

Böğürtlen genellikle ormanlarda yetişen en faydalı besinlerden biridir. Lezzetli bir tada sahip olan böğürtlenin kırmızı ve siyah renkleri bulunur. Çalılık alanlarda yetişen böğürtlenin meyvesinin yanı sıra yaprakları ve kökü de sağlığa oldukça faydalıdır.

Faydaları saymakla bitmiyor! Tüketin farkı görün

BÖĞÜRTLENİN FAYDALARI NELERDİR?

Böğürtlen orman meyvelerinin bilinen en lezzetlilerinden bir tanesidir. Tadı ile ön plana çıkan bu meyvenin faydaları ise saymakla bitmez. Gülgiller familyasından olan böğürtlen doğada kendiliğinden yetişir. Böğürtlen kümeler halinde çalılık ve fundalık alanlarda bulunur. Şekli ise dut meyvesine benzer.

Faydaları saymakla bitmiyor! Tüketin farkı görün

Böğürtlenin birbirinden farklı çeşitleri bulunur.

Bu meyve kalp sağlığını korurken vücuda sayısız faydası da bulunur.

Böğürtlen içeriğinde bulunan bileşenler sayesinde güçlü bir antioksidan olarak kabul edilir.

Böğürtlen özellikle C vitamini açısından oldukça zengindir. Ayrıca kişiyi damar sertliğine karşı da korur.

Düzenli böğürtlen tüketildiği takdirde felç gibi bazı sağlık sorunlarının oluşma riskini de azaltacaktır.

Böğürtlen düzenli tüketildiği takdirde sindirim sistemini korur.

Böğürtlen lif açısından da çok zengindir. Bu nedenle sıklıkla tüketilebilir.

Faydaları saymakla bitmiyor! Tüketin farkı görün

BÖĞÜRTLEN YAPRAKLARI DA FAYDALI

Böğürtlenin meyvesi sıklıkla tüketilse de yaprağı da oldukça faydalıdır.

Vitamin deposu olan böğürtlen doğru tüketildiğinde yaşlanmaya karşı etkilidir. Bunun yanı sıra düzenli tüketildiği takdirde cilt üzerindeki olumsuz etkiler de azalacaktır.

Böğürtlen genel olarak cilt kırışıklıklarını önlemeye yardımcı olur.

Ayrıca böğürtlen boğaz ağrılarına da iyi gelmesi ile bilinir.

Ağız içinde çıkan yaraların iyileşmesi için böğürtlen tüketilmelidir.

Faydaları saymakla bitmiyor! Tüketin farkı görün

Böğürtlen ağız yaralarını da iyileştirebilir.

Yüksek antioksidan barındıran böğürtlen cilt üzerindeki olumsuz etkileri hızla giderecektir.

Cildin parlak görünmesi için de böğürtlen yaprağı tüketilebilir. Boğaz ağrıları ve öksürüğü gidermek için de böğürtlen yaprağı tüketilebilir.

Faydaları saymakla bitmiyor! Tüketin farkı görün

BÖĞÜRTLEN KÖKÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Böğürtlen kökü en az böğürtlen meyvesi kadar sağlıklıdır. Daima tüketilebilen böğürtlen soğuk algınlığına karşı etkilidir.

İçeriğindeki C vitamini sayesinde böğürtlen kökü de bağışıklık sistemini güçlendirir.

Böğürtlen genel olarak boğaz ağrılarını hafifletmesi ile bilinir.

Kalbi korumaya yardımcı olan böğürtlen cilt sağlığı için de oldukça etkilidir.

Böğürtlen kökü doğru tüketildiği takdirde soğuk algınlığını önlemeye de yardımcı olacaktır.

Böğürtlen kökü genellikle düzenli olarak tüketilmelidir.

Kadın hastalıklarının önlenmesi için böğürtlene ihtiyaç duyulur.

Genç kadınlarda şişkinlik giderilmesi için de böğürtlen kökü çay olarak tüketilebilir.

Kadın hastalıklarından kaynaklanan her türlü rahatsızlığın önlenmesinde de böğürtlen rahatlıkla tüketilebilir.

Faydaları saymakla bitmiyor! Tüketin farkı görün

CİLDİNİZ İÇİN BÖĞÜRTLENİN FAYDALARI

Böğürtlen cilt üzerinde oldukça etkilidir.

Faydalı olan böğürtlen sağlık açısından oldukça önemlidir. Taze meyvesi yenilen böğürtlen lif açısından da son derece zengindir. Böğürtlen tüketimi genel olarak sindirim sistemine yardımcı olur.

Böğürtlen yemek cilde parlaklık verir. Gözeneklerin derinlemesine temizlenmesini sağlayan böğürtlen cildin daha ışıltılı olmasını da sağlayacaktır. Vücudu koruyan böğürtlen maske olarak yüze de sürülebilir. Bu yönü ile inanılmaz bir temizleyici olacaktır. Böğürtlen genellikle cildi temizler. Gözeneklerin de sıkılaşmasını sağlar.

Faydaları saymakla bitmiyor! Tüketin farkı görün

SAÇLARINIZ İÇİN BÖĞÜRLENİN FAYDALARI

Sağlığa çok faydası olan böğürtlen düzenli aralıklar ile tüketilmelidir.

Kadın hastalıklarını ortadan kaldıran böğürtlen aynı zamanda çay olarak da içilebilir. Nasıl tüketilirse tüketilsin böğürtlenin sağlığa çok sayıda faydası bulunur.

Böğürtlen düzenli tüketildiğinde saçların daha güçlü ve parlak olmasını sağlar. Bunun yanı sıra böğürtlen maskesi saça uygulandığında keratin görevi görür. Bu sayede saç dökülmeleri de azalacaktır. Böğürtlen meyvesinin cilde ve saça çok sayıda faydası bulunur.

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