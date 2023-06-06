Faydaları saymakla bitmiyor! Tüketin farkı görün

CİLDİNİZ İÇİN BÖĞÜRTLENİN FAYDALARI
Böğürtlen cilt üzerinde oldukça etkilidir.
Faydalı olan böğürtlen sağlık açısından oldukça önemlidir. Taze meyvesi yenilen böğürtlen lif açısından da son derece zengindir. Böğürtlen tüketimi genel olarak sindirim sistemine yardımcı olur.
Böğürtlen yemek cilde parlaklık verir. Gözeneklerin derinlemesine temizlenmesini sağlayan böğürtlen cildin daha ışıltılı olmasını da sağlayacaktır. Vücudu koruyan böğürtlen maske olarak yüze de sürülebilir. Bu yönü ile inanılmaz bir temizleyici olacaktır. Böğürtlen genellikle cildi temizler. Gözeneklerin de sıkılaşmasını sağlar.