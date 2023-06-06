Hafıza sorunlarını sebze meyveyle engelleyebilirsiniz

BESLENMENIN sağlık üzerindeki etkilerine bir yenisi daha eklendi. Beslenmede flavanol yönünden zengin sebze ve meyvelerin yer almamasının, yaşlanmayla birlikte gelen hafıza sorunlarına yol açabildiği ortaya çıktı. Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi tarafından yürütülen bir çalışma flavanol adı verilen maddelerin hafıza üzerindeki etkisini gösterdi.

ELMA, ÇİKOLATA TÜKETİN

ARAŞTIRMA sonuçlarına göre belirli bazı sebze ve meyvelerde bulunan bu maddelerin eksikliği, ilerleyen yaşlarda görülen hafıza kaybının önemli nedenlerinden biri olabilir. YAPILAN araştırmanın sonuçları flavanol yönünden yetersiz beslenmenin yaşla birlikte ortaya çıkan hafıza kaybına neden olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları flavanol tüketiminin hafıza testinden elde edilen skorlarla paralellik gösterdiğini, flavanol takviyelerinin yetersiz beslenen kişilerde hafızayı olumlu yönde etkilediğini ifade etti. Flavanol yönünden zengin gıdalar ise yeşil yapraklı sebzeler, kuş üzümü, soğan, elma, orman meyveleri, kiraz, şeftali, soya, narenciye, çay, çikolata, biber ve üzüm gibi gıdalar olarak sıralanıyor.

KURUYEMİŞLERDEN GELEN ENERJI

YETERLI ve dengeli beslenmede yağlar önemli bir yere sahiptir. Yeterli ve dengeli beslenmede bir birey günlük beslenmesinin %30'unu yağlardan karşılamalı.

VİTAMİN KAYNAĞI

ÇOKLU doymamış yağ asitlerinin ve tekli doymamış yağ asitlerinin sağlık için birçok faydası bulunmakta. Fındık, Antep fıstığı, ceviz, yer fıstığı ve pikan cevizi en sağlıklı kuruyemişlerdendir. Yağlı kuruyemişlerden olan fındık yüksek kalori içermesinin yanı sıra B1-B2-B3-B5-B6- E vitaminlerini de içermektedir. Antep fıstığı badem, ceviz, fındık gibi yağlı tohumlara göre karbonhidrat, protein, B1, B6, E vitaminleri, demir, potasyum, beta-karoten, toplam fitosterol ve lutein içeriği bakımından zirvede yerini almaktadır. Ceviz iyi bir manganez ve bakır kaynağıdır. Yer fıstığı yüksek miktarda doymamış yağ asit profiline sahiptir. Pikan cevizi ise diğer sert kabuklu kuruyemişlere göre en yüksek enerji değerine sahip besindir.

ABUR CUBUR KAYGI BOZUKLUĞUNU TETİKLİYOR

YAPILAN bir bilimsel araştırma, fast food ve abur cuburla beslenmenin ciddi bilişsel sorunlara neden olduğunu gösterdi. Southern California Üniversitesi'nde yapılan büyük bir literatür taramasında, araştırmacılar fareler üzerindeki çok sayıda çalışmanın verilerini bir araya getirdi. Sonuçlar, genç yaşlarda kalori ve yağ içeriği yüksek "Batılı diyetler" ile beslenmenin hafıza kapasitesinde düşme, anksiyete benzeri davranışlar ve diğer bilişsel problemler ile bağlantılı olduğunu gösterdi.

TAHİN, PEKMEZ VE SÜT ILE MUCIZE KARIŞIM

TAHIN süt ve pekmezi karıştırdığınızda ortaya çıkan mucizevi içeceğin faydalarını biliyor musunuz? Anne sütünü artıran ve hücre yapısının bozulmasını engelleyen bu karışım aynı zamanda iltihap kurutuyor ve romatizma riskini azaltıyor. Akne gelişimini engelleyen, kansızlığa karşı koruyucu olan ve regl ağrılarını azaltan bu karışım aynı zamanda antidepresan etkiye de sahip.