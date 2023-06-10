Bağımlılıktan kurtulmak isteyenler akupunktura yöneliyor

Sağlığına kavuşmak ve tütün ürünlerine gelen zamlardan sonra bu kötü alışkanlıktan kurtulmak isteyenler, bağımlılıktan kurtulma yöntemlerine yoğun talep göstermeye başladı.



3 YÖNTEM BULUNUYOR

Dr. Tayfun Akseki, özellikle sigara zammından sonra birçok tiryakinin kendilerine başvurduğunu söyledi. Dr. Akseki, "İnsanlar bu kötü alışkanlıktan kurtulmakta zorlanıyor ve desteğe ihtiyaç duyuyor. Ancak bağımlılıktan kurtulmak o kadar da zor değil. S Clinic İzmir'de hastamızın tercihine göre 3 farklı yöntemden birini uyguluyoruz. Tercihe göre akupunktur, hipnoterapi veya Moraterapi (biyorezonans) yöntemlerinden biriyle bu kötü bağımlılığı geride bıraktırıyoruz. Son günlerde de oldukça yoğun ilgi var" dedi. Akseki, "Yöntemlerden biraz bahsetmek gerekirse, akupunktur ile sigara bırakma tedavisini 10 seanslık kür olarak uyguluyoruz. Sigara bırakmada hipnoz da etkili bir yöntem ve 6-7 seans yeterli olabiliyor. Moraterapi ise bir biyorezonans yöntemi ve tek seans yeterli olabiliyor. Biyorezonans ile sigara duyarsızlaştırma desteği işlemi hamilelere, kalp pili taşıyanlara ve epilepsi hastalarına uygulanmamakta" şeklinde konuştu.

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