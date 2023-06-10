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Haberler Sağlık Öyle bir faydası var ki! Uyumadan 2 saat önce yerseniz...

Öyle bir faydası var ki! Uyumadan 2 saat önce yerseniz...

Mucizesine inanamayacaksınız. Yüksek besin değerine sahip olan, A, C vitaminleri ve magnezyum bakımından oldukça zengin olan kirazı uyumadan iki saat önce 10-15 adet kiraz yerseniz ne mi olur? İşte bu sorunun cevabı haberimizde...

10.06.2023, 10:10 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023, 10:20

Doğada bulunan neredeyse her şey sağlık için son derece faydalıdır. Elbette hangi ürünü hangi sorun için kullanılacağını bilmek son derece kıymetli.

Öyle bir faydası var ki! Uyumadan 2 saat önce yerseniz...

Unutmayın ilaç sanayi de doğanın faydalarından yararlanıyor. Bu demek değil ki; ilaç kullanmayın. Mutlaka yaşadığınız bir hastalıktan uzmanınız belirttiği ilaçları kullanarak kurtulabilirsiniz.

Öyle bir faydası var ki! Uyumadan 2 saat önce yerseniz...

Ancak hastalıklara davetiye çıkarmamak için doğanın sunduklarından yararlanabilirsiniz.

Öyle bir faydası var ki! Uyumadan 2 saat önce yerseniz...

UYKU SORUNUNA ÇÖZÜM

Kimi yorgunluktan kimi ise zihnini kemiren sorunlar nedeniyle uykuya hızlıca dalamaz. Şayet önemli bir sağlık sorununuz olmadığı halde uykusuzluk problemi yaşıyorsanız; bir avuç kiraz işinize fazlasıyla yarayacaktır.

Öyle bir faydası var ki! Uyumadan 2 saat önce yerseniz...

İKİ SAAT ÖNCE

Yatağa uzanmadan yaklaşık iki saat önce 10-15 adet kiraz yiyebileceğiniz gibi bir bardak kiraz suyu da içebilirsiniz. C vitamini, lif, potasyum ve manganez yönünden zengin olan kiraz ayrıca iyi bir antioksidan ve anti-enflamatuar bileşikleri içerir.

Öyle bir faydası var ki! Uyumadan 2 saat önce yerseniz...

Anti-enflamatuar bileşikler ve melatonin içeriği için kiraz uykuya geçiş süresini en aza indirir. Bu nedenle kaliteli bir uyku için mutfağınızdan kirazı eksik etmemeniz gerektiğini zihninizin bir yerine not edin.

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