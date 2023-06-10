Öyle bir faydası var ki! Uyumadan 2 saat önce yerseniz...

İKİ SAAT ÖNCE

Yatağa uzanmadan yaklaşık iki saat önce 10-15 adet kiraz yiyebileceğiniz gibi bir bardak kiraz suyu da içebilirsiniz. C vitamini, lif, potasyum ve manganez yönünden zengin olan kiraz ayrıca iyi bir antioksidan ve anti-enflamatuar bileşikleri içerir.