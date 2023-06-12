Depresyondan koruyan beslenme

BMC Tıp Dergisi'nin depresyon hastası bir grup insanın 12 hafta boyunca uyguladığı diyetin çıktılarını paylaştığı çalışmada depresyon ve beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi ortaya çıktı.



SEROTONİN İÇİN PROBİYOTİK

BUNA göre tüketilen besinler bireylerin ruhsal durumunu doğrudan etkiliyor. Araştırmalar mutluluk hormonu olan serotoninin yüzde 90'ından fazlasının sağlıklı bir bağırsakta mevcut olduğu, kontrolsüz tüketilen sağlıksız besinlerin de bağırsaktaki iyi huylu organizmaları olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Probiyotik tüketimi serotonin değerini yükseltmenin yanı sıra depresyon ve anksiyete belirtilerini de azaltıyor. D VİTAMİNİ VE OMEGA 3

RUH sağlığının bozulmasında vitamin eksikliği de kritik bir rol oynuyor. Bir başka çalışmada depresyon hastalarının B12 değerinin düşük olması dikkat çekiyor. Uzmanlar, D vitamini eksikliği yaşayan kişilerde majör depresif bozukluğu riskinin 3 kat arttığını öne sürüyor. Omega-3 yağ asitlerinin ise düzenli olarak tüketilmesi halinde depresyon olasılığının azaldığını vurguluyor.

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